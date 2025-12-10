Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM thành 'đấu trường não bộ' lớn nhất thế giới: Siêu trí nhớ 2025 sắp khai mạc

Phạm Hữu - Phan Diệp
10/12/2025 11:16 GMT+7

Ngày 12.12, TP.HCM sẽ thành 'đấu trường não bộ toàn cầu' khi Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần 34, quy tụ gần 300 vận động viên từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức khai mạc.

Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới lần 34 (The 34th World Memory Championships - WMC 2025) quy tụ gần 300 vận động viên thể thao trí tuệ đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Việt Nam tiên phong ứng dụng công nghệ chấm thi thời gian thực (Real-time) vào hệ thống giải đấu quốc tế.

Sau hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển (từ năm 1991), WMC được xem là "thế vận hội" của bộ môn thể thao trí tuệ. Việc Việt Nam được Hội đồng Thể thao trí tuệ Thế giới (WMSC) trao quyền đăng cai WMC 2025 không chỉ khẳng định năng lực tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế, mà còn hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới của trí tuệ toàn cầu (The New Global Brain Hub).

Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần 34 sắp diễn ra tại TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Je’Rome Hoarau, Chủ tịch Siêu trí nhớ người Pháp (áo xám, đứng giữa đã có mặt tại TP.HCM vào hôm qua

ẢNH: BTC

Năm nay, giải đấu chứng kiến cuộc đổ bộ của những cường quốc siêu trí nhớ như: Anh, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ... tranh tài ở 10 bộ môn khắc nghiệt nhất về tốc độ, độ chính xác và sức bền thần kinh (ghi nhớ số nhanh, hình ảnh trừu tượng, nghe nhớ số...).

Ông Raymond Keene, Chủ tịch Hội đồng Trí nhớ Thế giới (WMC) nhận định trước thềm khai mạc: "Tôi đã chứng kiến lịch sử của giải đấu này suốt 34 năm qua, nhưng năng lượng và sự chuẩn bị của Việt Nam năm nay thực sự làm tôi kinh ngạc. Với việc áp dụng công nghệ mới và tinh thần hiếu khách tuyệt vời, tôi tin WMC 2025 sẽ là kỳ giải đấu cảm xúc nhất và tạo ra những kỷ lục chưa từng có".

Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần 34 sắp diễn ra tại TP.HCM - Ảnh 2.

Đại diện Liên đoàn Siêu Trí Nhớ của Algeria cũng có mặt tại TP.HCM

ẢNH: BTC

Giới chuyên môn kỳ vọng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khí thế của nước chủ nhà, các tuyển thủ siêu trí nhớ Việt Nam - với nòng cốt là những tài năng trẻ từ cộng đồng HITA sẽ tạo nên những cú bứt phá ngoạn mục, hứa hẹn xô đổ 2 - 3 kỷ lục thế giới ở các hạng mục thế mạnh như Ghi nhớ Hình ảnh và Số nhanh.

Lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra vào sáng 12.12 và lễ bế mạc, trao giải diễn ra vào tối 14.12.

Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới thể thao trí tuệ Việt Nam Hội đồng Trí nhớ Thế giới WMSC
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
