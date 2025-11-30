Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng
Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe:

Thường xuyên chạy deadline, ở trọ xa nhà, sinh viên sống xanh sống khỏe bằng cách nào?

Dương Lan
30/11/2025 18:45 GMT+7

Sống xa nhà, tự lo việc ăn uống nhưng nhiều sinh viên trường ĐH Sài Gòn vẫn cố gắng duy trì thói quen lành mạnh, đặc biệt sau khi tham gia chương trình 'Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe'.

Tham gia chương trình, nhiều sinh viên của Trường ĐH Sài Gòn chia sẻ thói quen ăn uống, sinh hoạt hằng ngày. Dù bận rộn với lịch học khá dày đặc nhưng các bạn vẫn cố gắng duy trì thói quen sống tích cực, học hỏi thêm nhiều kiến thức từ chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe". Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường ĐH Sài Gòn tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.

Thường xuyên chạy deadline, ở trọ xa nhà, sinh viên sống xanh sống khỏe bằng cách nào? - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, rất đông các bạn sinh viên tham gia chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe"

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thường xuyên chạy deadline, ở trọ xa nhà, sinh viên sống xanh sống khỏe bằng cách nào? - Ảnh 2.

Nhiều sinh viên tích cực chia sẻ thói quen sống xanh sống khỏe

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trần Minh Thư, khoa Giáo dục Tiểu học cho biết buổi sáng thường thức dậy vào lúc 6 giờ, tranh thủ vận động cơ thể và ăn sáng. Bữa sáng, Thư lựa chọn những món dễ ăn, dễ chế biến như bánh mì, phở, bún… còn bữa trưa và bữa tối, nữ sinh viên ăn bữa cơm đầy đủ có thịt, cá, rau...

"Mình đang là sinh viên năm nhất nên chưa gặp quá nhiều áp lực trong học tập, vẫn có thể duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Mình luôn cố gắng ăn uống đủ chất trong từng bữa ăn. Mình cũng có ý thức trong việc sống xanh qua những hoạt động như phân loại rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa…", Minh Thư nói.

Thường xuyên chạy deadline, ở trọ xa nhà, sinh viên sống xanh sống khỏe bằng cách nào? - Ảnh 3.

Sinh viên tiếp thu những kiến thức về sống xanh sống khỏe qua hoạt động ý nghĩa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nguyễn Ngọc Hân, khoa Quản trị Kinh doanh ưu tiên những món ăn tốt cho cơ thể và có cách chế biến lành mạnh như rau luộc, thịt luộc… Thịt, cá cũng là những loại thực phẩm cô ưu tiên trong những bữa ăn hằng ngày.

"Mình không có thói quen "nước đến chân mới nhảy" nên vẫn có thể cân đối thời gian, chăm sóc bản thân. Mình nghĩ rằng một trong những trở ngại khiến sinh viên gặp khó khăn trong việc sống xanh sống khỏe là chưa sắp xếp thời gian, lịch trình hợp lý. Mình ít khi ăn thức ăn nhanh, hạn chế ăn đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ, hạn chế sử dụng rác thải nhựa", Ngọc Hân nói.

Thường xuyên chạy deadline, ở trọ xa nhà, sinh viên sống xanh sống khỏe bằng cách nào? - Ảnh 4.

Sinh viên được tư vấn kiến thức về sức khỏe

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều sinh viên Trường ĐH Sài Gòn cho hay dù bận rộn và áp lực, sinh viên vẫn có thể theo đuổi lối sống xanh bắt đầu từ những điều đơn giản: mang theo bình nước cá nhân, hạn chế rác nhựa, ăn uống lành mạnh, tập thể dục nhẹ mỗi ngày hoặc chỉ đơn giản là tự chăm sóc không gian sống nhỏ của mình.

Không ít bạn suy nghĩ rằng mỗi thói quen tích cực đều là một bước đi quan trọng để giữ vững sức khỏe và tinh thần, đồng thời góp phần xây dựng môi trường sống tốt đẹp hơn cho chính mình và cộng đồng.

Thường xuyên chạy deadline, ở trọ xa nhà, sinh viên sống xanh sống khỏe bằng cách nào? - Ảnh 5.

Nhiều phần quà hấp dẫn dành cho sinh viên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trương Hoài Phúc, khoa Giáo dục Tiểu học thừa nhận thỉnh thoảng vẫn bỏ bữa sáng. Bù lại, nam sinh viên chủ yếu ăn tại nhà, hạn chế ăn ở ngoài hàng để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Điều này cũng giúp cậu tiết kiệm tiền và thời gian, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng.

"Mình nghĩ rằng ăn uống lành mạnh, không ăn vặt, biết nguồn gốc của thực phẩm, không ăn đồ cay nóng… cũng là một cách giúp bản thân sống khỏe. Ngoài ra, bản thân duy trì thói quen bỏ rác đúng nơi đúng chỗ, không xả rác bừa bãi là cách lan tỏa việc sống xanh đến mọi người", Hoài Phúc bày tỏ.

Thường xuyên chạy deadline, ở trọ xa nhà, sinh viên sống xanh sống khỏe bằng cách nào? - Ảnh 6.

Sinh viên tham gia thử thách phân loại rác thải

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lê Tuấn Thành, khoa Giáo dục chia sẻ: "Hằng ngày mình đi xe buýt đi học và xem đó là cách tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Nhà mình không thích xài đồ nhựa trừ những vật dụng bất khả kháng mà lựa chọn đồ giấy. Mình khá là siêng tập thể dục, chạy bộ, tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. Chương trình 'Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe' là một trong những hoạt động đó".

Nhiều sinh viên Trường ĐH Sài Gòn sau khi tham gia chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" có thêm kiến thức để tiếp tục thực hành thói quen và lối sống tích cực. 

Thường xuyên chạy deadline, ở trọ xa nhà, sinh viên sống xanh sống khỏe bằng cách nào? - Ảnh 7.

Sinh viên Trường ĐH Sài Gòn có thêm kiến thức bổ ích sau khi tham gia chương trình

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thường xuyên chạy deadline, ở trọ xa nhà, sinh viên sống xanh sống khỏe bằng cách nào? - Ảnh 8.

Chương trình có ý nghĩa với nhiều sinh viên

ẢNH: GIA HƯNG

Thường xuyên chạy deadline, ở trọ xa nhà, sinh viên sống xanh sống khỏe bằng cách nào? - Ảnh 9.

 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
