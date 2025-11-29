Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe: Lưu ý quan trọng khi lựa chọn thực phẩm không phải ai cũng biết

Sáng nay 29.11, chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" diễn ra ở Trường ĐH Sài Gòn giúp nhiều sinh viên hướng đến lối sống tích cực. Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường ĐH Sài Gòn tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam. Tại hội trường, khoảng 500 sinh viên đã được lắng nghe những kiến thức bổ ích về lựa chọn thực phẩm từ của diễn giả ThS. BS Trương Nhật Khuê Tường, giảng viên bộ môn Dinh dưỡng, Trường ĐH Y Dược TP.HCM trong talkshow "Từ thói quen đến lối sống".
Đọc kỹ bao bì sản phẩm
Bác sĩ Khuê Tường chia sẻ những kiến thức về dinh dưỡng xanh, sức khỏe bền vững. Ngoài ra, vị chuyên gia cũng chỉ ra những lưu ý quan trọng để các bạn sinh viên áp dụng khi lựa chọn thực phẩm đó là hiểu biết khi đọc bao bì để biết giá trị dinh dưỡng, nguyên liệu chế biến có trong sản phẩm đó. Với những thực phẩm ăn liền như mì, miến, phở… hãy chú ý quan sát những thông tin in ở góc nhỏ, thường nằm bên trái hoặc phía dưới bao bì, bởi đó là nơi thể hiện lượng chất béo, natri, năng lượng và các chất bổ sung.
"Các hãng thực phẩm lớn khi đưa thông tin lên bao bì đều phải trải qua quy trình công bố với đầy đủ giấy tờ và chứng cứ. Một sản phẩm có được gọi là thực phẩm bổ sung hay không phải được cơ quan chức năng thẩm định, chấp thuận trước khi ra thị trường. Vì vậy, nếu người tiêu dùng muốn bổ sung dưỡng chất nào, hãy đọc kỹ bao bì để xem sản phẩm có thật sự chứa thành phần đó hay không", bác sĩ Khuê Tường chia sẻ.
Cũng theo bác sĩ, cơ thể chúng ta cần được bổ sung canxi và vitamin D mỗi ngày. Đặc biệt, phụ nữ sau 35 tuổi và bước vào giai đoạn tiền mãn kinh sẽ suy giảm chất lượng xương rất nhanh, chỉ một cú té ngã cũng có thể dẫn đến tổn thương khó hồi phục, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, mọi người nên bổ sung sữa và các thực phẩm giàu canxi như yogurt, phô mai, tôm, cua, hải sản… một cách hợp lý. Một thanh niên trưởng thành cần khoảng 1.000 mg canxi/ngày, tương đương với việc uống khoảng 900 ml sữa.
Ưu tiên hấp, luộc, nướng khi chế biến thức ăn
Vị bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên với mọi người để có một trái tim khỏe mạnh đó là ưu tiên sử dụng chất béo lành mạnh; hạn chế đường và muối; uống đủ nước mỗi ngày.
"Mọi người nên ưu tiên chất béo không bão hòa từ dầu ô liu, hạt lanh. Việc sử dụng chất béo không bão hòa giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Nếu hạn chế sử dụng đường và muối sẽ giảm nguy cơ cao huyết áp và tiểu đường. Hãy tập thói quen uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày, uống đủ nước giúp cơ thể loại bỏ độc tố và duy trì sự cân bằng điện giải", vị chuyên gia dinh dưỡng cho hay.
Mọi người cũng nên áp dụng kỹ thuật nấu ăn lành mạnh, ưu tiên hấp, luộc, nướng thay vì chiên xào vì các phương pháp đó giữ lại nhiều chất dinh dưỡng hơn. Việc lên kế hoạch bữa ăn hàng tuần giúp quản lý dinh dưỡng và chi phí hiệu quả. Ngoài ra, chúng ta hạn chế ăn các món có nhiều gia vị, không uống nhiều rượu, bia, đồ uống có cồn…
Bên cạnh phần chia sẻ của bác sĩ Khuê Tường về chế độ dinh dưỡng, bà Trương Ái My, đại diện bộ phận Xúc tiến phát triển bền vững của Công ty Acecook Việt Nam cũng trình bày về các hoạt động và định hướng phát triển bền vững.
"Phát triển bền vững không còn là sự lựa chọn mà là con đường tất yếu phải đi và cần sự cần sự tham gia của mọi thành phần xã hội", bà Ái My nói.
Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên tự hào khi được đồng hành cùng các bạn trong hành trình thay đổi từ những hành động nhỏ để bảo vệ môi trường.
"Chương trình đã được tổ chức ở 5 điểm trường và Trường ĐH Sài Gòn là điểm cuối cùng trong chuỗi hoạt động "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" 2025. Các bạn chia sẻ sau chương trình đã biết cách ăn uống sao cho cân bằng, đủ dinh dưỡng, biết cách phân loại rác, biết phải làm gì để giữ gìn môi trường sống. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục tổ chức thêm nhiều chương trình cho các bạn", nhà báo Lâm Hiếu Dũng cho hay.
PGS. TS Lê Chi Lan cho biết, sống xanh bắt đầu từ những hành động nhỏ như từ chối dùng ống hút nhựa, tắt đèn khi ra khỏi phòng, tiết kiệm điện, trân quý từng ngọn cây hay trang giấy. Bà kỳ vọng sinh viên sẽ trở thành những "đại sứ sống xanh", tiên phong đưa ra các sáng kiến giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường.
"Có câu nói rằng 'Người có sức khỏe thì có cả ngàn ước mơ, còn người không có sức khỏe thì chỉ có một ước mơ duy nhất là được khỏe mạnh'. Một trí tuệ minh mẫn chỉ có thể tồn tại trong một cơ thể lành mạnh. Vì vậy, sống xanh và sống khỏe luôn gắn liền với nhau. Mỗi người đặc biệt là sinh viên, hãy tích cực tham gia các hoạt động thể chất và tìm hiểu chế độ dinh dưỡng khoa học để nâng cao chất lượng cuộc sống", bà Chi Lan nói.
