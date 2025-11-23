Ăn mì gói vẫn đủ dinh dưỡng, cùng nhau sống xanh bền vững: Bí quyết là gì?

Nhiều sinh viên Trường ĐH Trà Vinh đã chia sẻ cách ăn mì gói đủ dinh dưỡng cho học tập cũng như thói quen duy trì lối sống xanh tại chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe". Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường ĐH Trà Vinh tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.



Ăn mì gói đúng cách

Trường ĐH Trà Vinh ghi dấu ấn trong bảng xếp hạng UI GreenMetric World University Rankings 2024 và giữ vững vị trí top 200 đại học xanh, phát triển bền vững hàng đầu thế giới. Vậy sinh viên đã làm gì để đạt danh hiệu này?

Hồ Huỳnh Phước Hảo, sinh viên khoa Sức khoẻ cho biết luôn ý thức việc sống xanh sống khỏe bằng cách ăn đầy đủ, đúng bữa và giữ gìn vệ sinh không gian xung quanh. "Trong mỗi bữa ăn mình đều ưu tiên lựa chọn các món về rau, thịt. Những lần vì chạy deadline hoặc về muộn mình cũng ăn mì gói nhưng có cho thêm rau và trứng để đảm bảo bữa ăn đầy đủ và dễ ăn", Phước Hảo cho biết.

Sinh viên Trường ĐH Trà Vinh hào hứng tham gia chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" ẢNH: GIA HƯNG

Được sinh hoạt và học tập ở môi trường nổi tiếng về không gian xanh, Phước Hảo ý thức việc áp dụng ngày trong cuộc sống thường ngày.

"Lúc mới vào ký túc xá, mình thường nhắc nhở các bạn trong phòng thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, đổ rác đúng nơi quy định… Mình ý thức được việc không gian phải thoáng đãng, sạch sẽ mới có thể thoải mái học tập, vui chơi. Thời gian tới, mình sẽ trồng thêm cây xanh, trước mắt trồng những chậu cây nhỏ trong khuôn viên nơi mình ở", Phước Hảo nói.

Sinh viên Trường ĐH Trà Vinh ý thức được việc sống xanh, phát triển bền vững ẢNH: NAM LONG

Lê Thị Thu Thảo, sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh cảm thấy các hoạt động trong chương trình rất bổ ích, giúp sinh viên có nhận thức tốt hơn về sức khỏe và môi trường sống xanh. Đây cũng là dịp sinh viên ở các khoa có thể kết nối, chia sẻ thói quen sống xanh như danh hiệu của trường đạt được.

"Mình tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến sống xanh, bảo vệ môi trường. Được học tập ở môi trường xanh, mình ý thức việc không vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia các hoạt động về thu gom rác thải nhựa. Ở trường có không gian rộng và nhiều cây xanh nên sinh viên cảm thấy rất thoải mái, tạo ra nhiều hứng thú khi học tập, tự hào về mái trường mình theo học", Thu Thảo chia sẻ.

Duy trì thói quen sống xanh

Các sinh viên Trường ĐH Trà Vinh cho rằng sống xanh không chỉ là một xu hướng mà là một trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với xã hội. Những thói quen nhỏ như tiết kiệm điện, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm thiểu nhựa hay tham gia các hoạt động cộng đồng có thể tạo ra những thay đổi lớn cho môi trường sống.

Trường ĐH Trà Vinh giữ vững vị trí top 200 ĐH xanh, phát triển bền vững hàng đầu thế giới ẢNH: GIA HƯNG

Lưu Quốc Linh, khoa Phục hồi chức năng luôn hướng đến việc sống xanh sống khỏe. Hằng ngày nếu có thời gian rảnh, Linh thường xuyên chơi các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền… Chàng sinh viên cũng ý thức được việc phải ăn uống đầy đủ, mỗi bữa ăn đều có chất xơ từ rau, ăn nhiều trái cây.

"Mình cũng hạn chế sử dụng nhựa bằng cách mang theo túi vải khi đi mua sắm, sử dụng bình nước tái sử dụng thay vì các chai nhựa dùng một lần và chọn sản phẩm có bao bì dễ tái chế. Thay vì đi học bằng xe máy, mình ở ký túc xá và đi bộ đến lớn, hoạt động này không chỉ bảo vệ sức khỏe, giảm ô nhiễm không khí mà còn tiết kiệm chi phí, tạo ra thói quen sống lành mạnh và bền vững", Quốc Linh cho hay.

Chương trình mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho sinh viên ẢNH: GIA HƯNG

Nguyễn Anh Tiền, khoa Nông nghiệp thủy sản chia sẻ: "Mình đang nghiên cứu và tìm hiểu về các loài thực phẩm và thức ăn hằng ngày kết hợp với các kiến thức dinh dưỡng để có những bữa ăn hợp lý. Mình nghĩ rằng thói quen sống xanh là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng một tương lai bền vững thể hiện ở những việc đơn giản như thu gom, phân loại rác thải…".

Sinh viên Trường ĐH Trà Vinh bày tỏ chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" với chia sẻ từ các diễn giả đã giúp các bạn có thêm kiến thức về chế độ ăn uống dinh dưỡng để tiếp tục áp dụng, duy trì lối sống tích cực.

Các hoạt động tại chương trình có nhiều phần quà hấp dẫn cho sinh viên ẢNH: NAM LONG

Chương trình mang lại nhiều kiến thức về sống xanh, chế độ dinh dưỡng cho sinh viên ẢNH: GIA HƯNG

Sinh viên hào hứng tham gia các hoạt động tại chương trình ẢNH: GIA HƯNG