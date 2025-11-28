Bữa cơm nào cũng có trái ớt: Điều gì xảy ra cho thận của bạn?

Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, loại gia vị có tác dụng vượt trội trong việc bảo vệ thận chính là ớt, theo tờ Times Of India.

Khoa học nói gì về tác dụng của ớt đối với thận

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients đã phát hiện thường xuyên ăn ớt - kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng - thực sự giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Nghiên cứu bao gồm hơn 8.000 người trưởng thành ở Trung Quốc đã phát hiện việc ăn ớt giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Các nhà nghiên cứu cho rằng capsaicin, hợp chất hoạt tính tạo nên vị cay của ớt, có thể giúp cải thiện quá trình lọc thận và lưu lượng máu.

Ăn ớt giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính Ảnh: AI

Các loại gia vị tốt cho thận khác

Thảo mộc tốt cho thận chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng tự nhiên, chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm, có thể giúp duy trì chức năng thận khỏe mạnh, giảm sự tích tụ độc tố và thúc đẩy quá trình hydrat hóa. Kết hợp chúng vào chế độ ăn uống là cách đơn giản, ngon miệng để hỗ trợ sức khỏe thận lâu dài.

Tỏi. Tỏi nổi tiếng với đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể. Để tạo nên một món bánh mì tỏi tốt cho thận, hãy kết hợp dầu ô liu với tỏi và nướng sơ bánh mì Ý. Cách này giúp tăng hương vị mà không cần dùng đến hàm lượng natri cao.

Gừng. Gừng mang lại lợi ích chống viêm và chống oxy hóa, khiến nó trở thành một sự bổ sung quý giá cho chế độ ăn uống tốt cho thận. Gừng có thể được sử dụng tươi, xay hoặc nghiền thành bột trong các món gia cầm, ướp cá, xào, salad trái cây hoặc đồ uống như trà xanh và nước chanh.

Bằng cách sử dụng các loại gia vị tốt cho thận vừa nêu trên, bạn có thể giảm lượng muối và thực phẩm chế biến sẵn, hỗ trợ sức khỏe tổng thể và làm cho bữa ăn hằng ngày trở nên ngon miệng hơn. Theo thời gian, những gia vị này có thể giúp duy trì cân bằng chất lỏng tốt hơn, giảm gánh nặng cho thận, theo Times Of India.