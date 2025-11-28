Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bữa cơm nào cũng có trái ớt: Điều gì xảy ra cho thận của bạn?

Thiên Lan
Thiên Lan
28/11/2025 09:09 GMT+7

Các loại thảo mộc và gia vị tốt cho thận không chỉ giúp tăng hương vị cho bữa ăn, mà còn hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, loại gia vị có tác dụng vượt trội trong việc bảo vệ thận chính là ớt, theo tờ Times Of India.

Khoa học nói gì về tác dụng của ớt đối với thận

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients đã phát hiện thường xuyên ăn ớt - kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng - thực sự giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Nghiên cứu bao gồm hơn 8.000 người trưởng thành ở Trung Quốc đã phát hiện việc ăn ớt giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Các nhà nghiên cứu cho rằng capsaicin, hợp chất hoạt tính tạo nên vị cay của ớt, có thể giúp cải thiện quá trình lọc thận và lưu lượng máu.

Bữa cơm nào cũng có trái ớt: Điều gì xảy ra cho thận của bạn? - Ảnh 1.

Ăn ớt giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính

Ảnh: AI

Các loại gia vị tốt cho thận khác

Thảo mộc tốt cho thận chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng tự nhiên, chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm, có thể giúp duy trì chức năng thận khỏe mạnh, giảm sự tích tụ độc tố và thúc đẩy quá trình hydrat hóa. Kết hợp chúng vào chế độ ăn uống là cách đơn giản, ngon miệng để hỗ trợ sức khỏe thận lâu dài.

Tỏi. Tỏi nổi tiếng với đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể. Để tạo nên một món bánh mì tỏi tốt cho thận, hãy kết hợp dầu ô liu với tỏi và nướng sơ bánh mì Ý. Cách này giúp tăng hương vị mà không cần dùng đến hàm lượng natri cao.

Gừng. Gừng mang lại lợi ích chống viêm và chống oxy hóa, khiến nó trở thành một sự bổ sung quý giá cho chế độ ăn uống tốt cho thận. Gừng có thể được sử dụng tươi, xay hoặc nghiền thành bột trong các món gia cầm, ướp cá, xào, salad trái cây hoặc đồ uống như trà xanh và nước chanh. 

Bằng cách sử dụng các loại gia vị tốt cho thận vừa nêu trên, bạn có thể giảm lượng muối và thực phẩm chế biến sẵn, hỗ trợ sức khỏe tổng thể và làm cho bữa ăn hằng ngày trở nên ngon miệng hơn. Theo thời gian, những gia vị này có thể giúp duy trì cân bằng chất lỏng tốt hơn, giảm gánh nặng cho thận, theo Times Of India.

Tin liên quan

Chuyên gia: Thận yếu có nên ăn trứng không?

Chuyên gia: Thận yếu có nên ăn trứng không?

Trứng là siêu thực phẩm, cung cấp protein chất lượng cao, chứa tất cả 9 loại axit amin thiết yếu. Tuy nhiên, trứng có tốt cho người bệnh thận?

Bữa cơm nào cũng có trái ớt: Điều gì xảy ra cho tim, huyết áp, tuổi thọ?

Tổn thương thận: Lần đầu tiên khoa học tìm ra cách đảo ngược bệnh!

Khám phá thêm chủ đề

thận Ăn ớt bệnh thận thận mạn tỏi Gừng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận