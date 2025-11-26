Tổn thương thận: Lần đầu tiên khoa học tìm ra cách đảo ngược bệnh!

Nghiên cứu mang tính bước ngoặt vừa được công bố trên tạp chí khoa học Cell Metabolism, đã tiết lộ một phương pháp "đơn giản" để đảo ngược tình trạng tổn thương thận, theo trang tin khoa học Science Daily.

Tổn thương thận cấp tính (AKI) là tổn thương chức năng thận nghiêm trọng trong ngắn hạn, có thể đe dọa tính mạng và làm tăng khả năng phát triển bệnh thận mạn tính.

Nếu không được chăm sóc đúng cách, thận sẽ bị tổn thương Ảnh: AI

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng ceramide có thể gây hại cho các cơ quan như tim và gan. Giờ đây, các nhà khoa học tại Đại học Utah Health (Mỹ) còn phát hiện khi bị tổn thương thận cấp, nồng độ ceramide tăng mạnh ở cả chuột và người. Chất ceramide làm hỏng ty thể - nguồn cung cấp năng lượng cho các tế bào thận, từ đó gây tổn thương thận cấp.

Do đó, các nhà nghiên cứu đã tiến hành sửa đổi chương trình gien để kiểm soát sự sản xuất ceramide. Kết quả, bằng cách thay đổi quá trình chuyển hóa ceramide, họ đã bảo vệ cấu trúc ty thể và ngăn ngừa hoàn toàn tổn thương thận ở chuột. Sau đó, nhóm nghiên cứu đã thử cho chuột điều trị trước bằng thuốc và kết quả là đã tránh được tổn thương thận.

Tác giả chính, tiến sĩ Rebekah Nicholson, cho biết: Mức ceramide tăng rất cao khi thận bị tổn thương, và tổn thương càng nặng thì mức ceramide càng cao. Phát hiện này cho thấy đo mức ceramide trong nước tiểu có thể phát hiện sớm tổn thương thận.

Đồng tác giả, giáo sư - tiến sĩ Scott Summers nói thêm: Có thể đảo ngược tổn thương thận cấp tính bằng cách vô hiệu hóa ceramide. Thật không thể tin nổi, chức năng thận vẫn bình thường, mà ty thể cũng không hề hấn gì.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng nếu kết quả mở rộng sang con người, loại thuốc này có thể được dùng trước cho những người có nguy cơ cao bị tổn thương thận cấp. Việc có thể phục hồi sức khỏe ty thể sẽ có ý nghĩa rất lớn, theo Science Daily.