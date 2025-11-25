Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bác sĩ: Uống nước thế nào mới tốt cho thận?

Thiên Lan
Thiên Lan
25/11/2025 08:59 GMT+7

Nhiều người tin rằng 'uống thật nhiều nước sẽ tốt cho thận', nhưng điều này có thực sự đúng?

Theo tiến sĩ Hardik Patel, bác sĩ chuyên khoa thận tại Bệnh viện Manipal (Ấn Độ), thận có nhiệm vụ lọc chất thải, cân bằng các khoáng chất như natri và kali, đồng thời tạo ra nước tiểu. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, thận hoạt động hiệu quả hơn; nước tiểu trở nên loãng và chất thải dễ được đào thải.

Một số nghiên cứu cho thấy những người uống nhiều nước hơn có tốc độ suy giảm chức năng thận chậm hơn theo thời gian. Tuy vậy, các nhà khoa học vẫn cần nhiều thử nghiệm lâm sàng hơn nữa để xác định lượng nước cụ thể giúp bảo vệ thận, theo trang tin sức khỏe Everyday Health.

Bác sĩ: Uống nước thế nào mới tốt cho thận?- Ảnh 1.

Uống đủ nước đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn ngừa sỏi thận và giảm nguy cơ tái phát

Ảnh: AI

Vậy uống nhiều nước có giúp ích cho người mắc bệnh thận?

Bác sĩ Patel nhấn mạnh nếu bệnh thận mãn tính bắt nguồn từ tiểu đường hoặc tăng huyết áp, thì kiểm soát các bệnh nền này có tác dụng bảo vệ thận nhiều hơn việc chỉ uống thêm nước. Giảm muối, duy trì huyết áp ổn định, kiểm soát đường huyết và giảm lượng protein rò rỉ qua nước tiểu vẫn là những biện pháp quan trọng nhất.

Bác sĩ Patel cho biết uống đủ nước đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn ngừa sỏi thận và giảm nguy cơ tái phát. Việc tăng lượng nước cũng giúp giảm nhiễm trùng đường tiết niệu ở phụ nữ, nhất là những người thường xuyên uống rất ít nước.

Uống quá nhiều nước có gây hại?

Bác sĩ Patel cảnh báo rằng uống vượt quá nhu cầu có thể làm loãng natri máu và gây hạ natri máu, một tình trạng nguy hiểm. Với người bị suy tim, bệnh thận mạn tính tiến triển, xơ gan hoặc một số rối loạn nội tiết, uống quá nhiều nước có thể khiến sưng phù, tăng huyết áp và khó thở nặng hơn.

Phát hiện thêm tác dụng tuyệt vời của cà phê

Uống nước thế nào mới tốt cho thận?

Bác sĩ Patel khuyên nên dựa vào tín hiệu cơ thể. Cảm giác khát là dấu hiệu đáng tin cậy ở người khỏe mạnh. Màu sắc nước tiểu cũng là chỉ báo cần phải dựa vào: Nước tiểu màu vàng nhạt hoặc vàng rơm chứng tỏ cơ thể được cung cấp đủ nước; màu đậm và mùi nồng cho thấy khả năng mất nước. Lượng nước tiểu hằng ngày có thể từ 800 ml đến 2.000 ml, tùy vào thời tiết, bệnh tật, vận động ...

Cuối cùng, bác sĩ Patel nhấn mạnh một lần nữa: Nhiều người hiểu sai khi nghĩ "uống càng nhiều nước càng tốt", trong khi điều quan trọng nhất là lắng nghe cơn khát và theo dõi màu nước tiểu, theo Everyday Health.

Trà atisô là loại thức uống có tác dụng thanh lọc, đặc biệt tốt cho gan và hệ tiêu hóa. Trong y học hiện đại, những lợi ích này được chứng minh nhờ nghiên cứu về các hoạt chất sinh học trong cây atisô.

Khám phá thêm chủ đề

uống nước bệnh thận Nước tiểu sỏi thận Natri Tiết niệu tiểu đường huyết áp
