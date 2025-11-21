Duy trì mức đường huyết ổn định có thể cải thiện tâm trạng và mức năng lượng của bạn, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim, mất thị lực, tiểu đường và suy thận. Sau đây, bạn có thể tham khảo các cách kiểm soát đường huyết sau bữa ăn, theo tạp chí Health (Mỹ).

Vận động trước và sau ăn

Vận động trước hay sau bữa ăn đều làm giảm mức đường huyết, đặc biệt ở những người bị béo phì và tiền tiểu đường. Một hoạt động thể chất nhẹ nhàng bạn có thể thử là đi bộ. Đi bộ sau bữa ăn sẽ sử dụng carbohydrate từ bữa ăn làm nhiên liệu, từ đó dẫn đến giảm mức đường huyết mà không cần dựa vào insulin.

Đi bộ sau bữa ăn giúp kiểm soát mức đường huyết Ảnh: AI

Ăn carbohydrate sau cùng

Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn carbohydrate sau rau củ sẽ giúp mức đường huyết sau bữa ăn thấp hơn. Theo đó, các nhà nghiên cứu khuyên mọi người nên ăn theo thứ tự: Các món giàu nước và chất xơ (như rau củ), đến thực phẩm giàu protein và dầu hoặc chất béo, sau đó là carbohydrate phức tạp, cuối cùng là carbohydrate đơn giản hoặc thực phẩm giàu đường.

Bổ sung thêm chất xơ hòa tan vào bữa ăn

Chất xơ hòa tan (chất tan trong nước) làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn. Các nguồn chất xơ hòa tan tự nhiên, dễ tìm thấy có thể kể đến như bơ, đậu hà lan, các loại hạt...

Chọn ngũ cốc nguyên hạt thay vì tinh chế

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn ngũ cốc nguyên hạt sẽ cải thiện mức glucose trong máu sau bữa ăn so với ngũ cốc tinh chế, đồng thời làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một số loại ngũ cốc nguyên hạt quen thuộc như gạo lứt, yến mạch...

Ăn bơ giúp kiểm soát đường huyết

Bơ chứa chất béo tốt, vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ. Việc thêm bơ vào bữa ăn đã được chứng minh giúp điều chỉnh mức đường huyết. Ngoài ra, có nghiên cứu phát hiện những người thường xuyên ăn bơ ít khả năng mắc tiểu đường loại 2 hơn những người không ăn.

Ăn và uống thực phẩm lên men

Lên men là quá trình chuyển đổi carbohydrate thành rượu hoặc axit hữu cơ, bằng cách sử dụng các vi sinh vật như nấm men hay vi khuẩn trong điều kiện kỵ khí. Một số thực phẩm lên men phổ biến như kim chi, kombucha, natto, dưa muối.

Ngoài việc hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, thực phẩm lên men có thể làm chậm sự hấp thụ carbohydrate của cơ thể, dẫn đến mức đường huyết sau ăn thấp hơn. Loại thực phẩm này cũng đã được chứng minh có tác dụng làm giảm tình trạng viêm, một yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường loại 2.