3 dấu hiệu cho thấy đường huyết mất kiểm soát dù kết quả xét nghiệm bình thường

Điều này là do việc xét nghiệm đường huyết vào một thời điểm cụ thể không phản ánh những phản ứng bất thường trong những thời điểm còn lại trong ngày, chẳng hạn rối loạn đường huyết sau ăn. Do đó, người bị tiểu đường cũng cần chú ý những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Khó tập trung, đầu óc lơ mơ có thể là dấu hiệu cho thấy đường huyết biến động ảnh hưởng đến chức năng nhận thức ẢNH MINH HỌA: AI

Dù kết quả kiểm tra đường huyết là bình thường nhưng nếu xuất hiện những dấu hiệu sau, rất có thể cơ thể đang không kiểm soát tốt đường huyết:

Mệt mỏi kéo dài

Cảm giác cơ thể thường xuyên mệt mỏi dù đã ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi đúng giờ, không vận động gì nhiều, yếu sức không rõ lý do có thể là do đường glucose trong máu không được tế bào hấp thụ một cách hiệu quả. Nguyên nhân là do hoóc môn insulin hoạt động kém.

Hệ quả của tình trạng này là lượng đường glucose trong máu cao, làm tăng đường huyết nhưng tế bào lại rơi vào trạng thái "đói" do không hấp thụ đủ đường glucose. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang không kiểm soát tốt đường huyết.

Nhanh thèm đồ ngọt sau bữa ăn

Sau khi ăn, đường huyết trong máu sẽ tăng nhanh và cũng giảm nhanh sau đó. Hệ quả là khiến chúng ta thèm đường, muốn ăn các món ngọt.

Để giảm tình trạng này, mọi người cần giảm lượng tinh bột trắng trong bữa ăn và thay bằng tinh bột phức tạp, protein và chất béo tốt. Chẳng hạn, hãy giảm bánh mì trắng, nước ngọt và thay thế bằng khoai, gạo lứt, yến mạch với trứng, thịt nạc và cá béo. Nếu có thói quen tráng miệng bằng món ngọt thì hãy thay bánh kẹo bằng trái cây tươi.

Khó tập trung

Nếu một người thường xuyên cảm thấy đầu óc lơ mơ, khó tập trung, nhớ trước quên sau thì đó không chỉ là stress hay thiếu ngủ. Nhiều nghiên cứu chỉ rõ rằng tiền tiểu đường và tiểu đường đều ảnh hưởng đến chức năng nhận thức.

Chẳng hạn, một nghiên cứu ở Anh cho thấy người có đường huyết cao hơn mức bình thường có nguy cơ suy giảm nhận thức tăng lên 42%. Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cũng cảnh báo mức đường huyết dao động mạnh, tức biên độ tăng giảm cao, có thể gây ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng tập trung.

Những người gặp biểu hiện khó tập trung do ảnh hưởng lên xuống thất thường của đường huyết cần ngủ đủ 7-8 giờ, giảm stress và nghỉ giải lao hợp lý khi làm việc. Bữa ăn nên cân bằng với tinh bột phức tạp, protein, chất xơ và chất béo lành mạnh để tránh làm đường huyết biến động lớn. Nếu tình trạng này kéo dài thì nên kiểm tra thêm với bác sĩ, theo Medical News Today.