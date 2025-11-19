Nên đo đường huyết ngay khi thức dậy hay sau ăn sáng?

Việc ghi chép đều đặn chỉ số đường huyết lúc đói và sau bữa ăn không chỉ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả mà còn phản ánh rõ ràng khả năng điều hòa đường huyết của cơ thể, theo tờ The Indian Express (Ấn Độ).

Ông Vijay Negalur, Trưởng khoa Tiểu đường tại Bệnh viện KIMS, Ấn Độ, cho biết chỉ số đường huyết lúc đói là một trong những chỉ số quan trọng nhất trong việc đánh giá sức khỏe chuyển hóa. Kết quả này cho thấy cơ thể kiểm soát lượng glucose ra sao khi không chịu tác động từ thực phẩm.

Chỉ số đường huyết cũng giúp bác sĩ chẩn đoán tiền tiểu đường, tiểu đường và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị hoặc chế độ ăn uống, sinh hoạt.

Nếu đường huyết lúc đói liên tục ở mức cao, nguyên nhân thường là gan giải phóng quá nhiều glucose trong đêm hoặc cơ thể không đáp ứng đủ với insulin. Đây là dấu hiệu cảnh báo hệ thống điều hòa đường huyết đang gặp vấn đề và cần được điều chỉnh sớm.

Thời điểm lý tưởng để đo đường huyết là ngay sau khi thức dậy, trước khi ăn uống bất kỳ thứ gì ngoài nước lọc Ảnh: AI

Đo đường huyết ngay sau khi thức dậy cho kết quả chính xác nhất

Theo ông Negalur, thời điểm lý tưởng để đo đường huyết là ngay sau khi thức dậy, trước khi ăn uống bất kỳ thứ gì ngoài nước lọc. Mục đích của việc đo này là ghi nhận mức glucose nền trong máu sau 8 đến 10 giờ nhịn ăn qua đêm, khi chưa có ảnh hưởng từ thức ăn hoặc đồ uống.

Bác sĩ nhấn mạnh, nếu đo 1-2 giờ sau bữa sáng, chỉ số đó sẽ phản ánh đường huyết sau ăn.

Hai phép đo này đều quan trọng nhưng mang ý nghĩa khác nhau. Đường huyết lúc đói phản ánh khả năng duy trì glucose trong máu khi nghỉ ngơi, còn đường huyết sau ăn cho thấy cơ thể xử lý carbohydrate như thế nào sau bữa ăn.

Khi theo dõi song song cả hai chỉ số, người bệnh và bác sĩ có thể đánh giá chính xác hơn tình trạng kiểm soát đường huyết tổng thể.

Hiện tượng tăng đường huyết buổi sáng tự nhiên

Một số người nhận thấy đường huyết buổi sáng cao hơn bình thường dù không ăn gì. Theo bác sĩ Negalur, đây có thể là do cơ thể tiết ra một số hormone như cortisol và glucagon vào sáng sớm để chuẩn bị năng lượng cho ngày mới. Những hormone này có thể làm tăng nhẹ lượng đường trong máu. Hiện tượng này không phải lúc nào cũng là dấu hiệu kiểm soát đường huyết kém, nhưng nếu xuất hiện thường xuyên, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ điều trị.

Những lưu ý trước khi đo đường huyết

Để có kết quả chính xác, người đo đường huyết cần đảm bảo đã nhịn ăn ít nhất 8 giờ trước khi kiểm tra.

Việc trì hoãn quá lâu sau khi thức dậy hoặc dùng trà, cà phê, nước ép trái cây trước khi đo có thể làm sai lệch kết quả.

Bác sĩ Negalur khuyến cáo nên đo đường huyết vào cùng một khung giờ mỗi buổi sáng để kết quả có tính ổn định và so sánh được theo thời gian.

Thói quen theo dõi đều đặn giúp kiểm soát bệnh tốt hơn

Đối với người bệnh tiểu đường, việc đo và ghi chép chỉ số đường huyết hằng ngày giúp bác sĩ đánh giá chính xác tác động của thuốc, chế độ ăn và lối sống lên sức khỏe.

Đây cũng là cách để người bệnh chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, tránh tình trạng đường huyết tăng hoặc giảm đột ngột.

Một phép đo đơn lẻ không thể phản ánh toàn bộ tình trạng cơ thể, nhưng việc duy trì kiểm tra đều đặn mỗi ngày sẽ cho thấy xu hướng biến động của đường huyết. Khi các chỉ số ổn định trong giới hạn khuyến nghị, nguy cơ biến chứng tim mạch, thận và thần kinh sẽ giảm đáng kể.