Uống nước ép khổ qua hằng ngày có thật sự giúp hạ đường huyết?

Khổ qua có tác dụng làm giảm đường huyết vì nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên cần nhắc đến là khổ qua chứa các hợp chất như charantin và polypeptide-P có khả năng kích thích tế bào β trong tuyến tụy tăng tiết insulin, nhờ đó tăng khả năng hấp thụ đường glucose trong máu vào tế bào cơ và gan, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nhiều dưỡng chất trong khổ qua có tác dụng giảm đường huyết ẢNH: AI

Ngoài ra, một số thành phần trong khổ qua có khả năng ức chế men tiêu hóa như α-glucosidase/DPP-4, làm chậm hấp thu tinh bột vào ruột, nhờ đó giúp hạ đường huyết sau ăn. Một số bằng chứng nghiên cứu còn cho thấy khổ qua cũng chứa các dưỡng chất làm giảm quá trình tự tạo đường glucose ở gan và tăng chuyển hóa đường glucose ở mô cơ.

Khổ qua nếu dùng dưới dạng thực phẩm thì an toàn với sức khỏe. Khổ qua thường được dùng để nấu canh, chẳng hạn canh khổ qua nhồi thịt, canh khổ qua trứng hay canh khổ qua cá thác lác. Ngoài ra, khổ qua còn được xào, làm gỏi hay chiên, hấp.

Lưu ý khi dùng khổ qua dạng chiết xuất hay viên nang

Tuy nhiên, nếu dùng khổ ở dạng cô đặc như nước ép, chiết xuất hay viên nang thì có thể đối mặt nguy cơ quá liều nếu lạm dụng. Khi đó, người dùng cần lưu ý một số vấn đề.

Trước tiên là nguy cơ hạ đường huyết quá mức khi kết hợp thuốc hạ đường huyết với nước ép, chiết xuất hay viên nang khổ qua. Do đó, người bệnh tiểu đường cần theo dõi đường huyết chặt chẽ nếu muốn dùng kết hợp.

Phụ nữ có thai nên tránh khổ qua, đặc biệt là dạng cô đặc; tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng khổ qua.

Cách làm nước ép khổ qua không bị mất chất

Để làm nước ép khổ qua cần chuẩn bị 2–3 trái khổ qua tươi. Ưu tiên chọn những trái xanh non, ít hạt. Ngoài khổ qua, cần chuẩn bị thêm 100-150 ml nước lọc, 1/4 muỗng cà phê muối. Nếu muốn tăng thêm hương vị thì có thể thêm chanh, mật ong, táo, dứa hoặc dưa leo. Những thành phần này sẽ làm trung hòa vị đắng của khổ qua.

Rửa sạch khổ qua rồi cắt theo chiều dọc, bỏ hạt và ruột trắng vì đây là phần này làm nước ép rất đắng. Rửa lại khổ qua bằng nước muối để giảm vị đắng. Cắt nhỏ khổ qua thành lát mỏng, sau đó tiếp tục ngâm với nước muối hoặc nước đá lạnh trong 10 phút để tiếp tục làm dịu vị đắng mà không bị mất chất.

Sau khi chuẩn bị xong, cho khổ qua và nước lọc vào máy ép trái cây hay máy xay sinh tố. Nếu dùng máy xay thì lọc lại bằng rây hoặc vải sạch để lấy nước cốt. Nên uống trong vòng 15-20 phút sau khi hoàn thành vì dưỡng chất trong khổ qua, đặc biệt là charantin, dễ bị ô xy hóa, theo Healthline.