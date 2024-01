Lưu ý khi thường xuyên bị hạ đường huyết

Hạ đường huyết là vấn đề sức khỏe đặc trưng bởi lượng đường trong máu xuống quá thấp. Nồng độ đường glucose trong máu giảm dưới 70 mg/dL thì được xem là hạ đường huyết, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Hạ đường huyết kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim SHUTTERSTOCK

Những yếu tố dẫn đến hạ đường huyết là không kiểm soát tốt đường huyết ở người tiểu đường, dùng quá nhiều insulin, ăn quá ít, bỏ bữa hay tập luyện cường độ quá cao. Hạ đường huyết có thể gây ra những tác động tiêu cực với sức khỏe gồm:

Co giật

Lượng đường trong máu xuống quá thấp có thể gây co giật. Tình trạng này dù hiếm gặp nhưng lại nguy hiểm. Người bị tiểu đường có nguy cơ bị co giật do tụt đường huyết cao hơn đáng kể so với người khỏe mạnh.

Cơn co giật có thể khiến người bệnh mất ý thức. Trong một số trường hợp, co giật lại là dấu hiệu đầu tiên của hạ đường huyết. Vì vậy, người bị tiểu đường cần theo dõi đường huyết thường xuyên và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nếu không may bị co giật.

Bất tỉnh

Khi đường huyết hạ xuống mức quá thấp thì người bệnh sẽ rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tình trạng này có thể đe dọa đến tính mạng.

Nếu không được điều trị, hạ đường huyết sẽ dẫn đến những hậu quả thần kinh nghiêm trọng, chẳng hạn tổn thương não, thậm chí tử vong. Do đó, khi thấy một người tiểu đường bỗng dưng bất tỉnh hoặc trước đó có các biểu hiện của hạ đường huyết thì cần đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Suy giảm nhận thức

Một vấn đề sức khỏe khác do hạ đường huyết gây ra là suy giảm nhận thức. Hạ đường huyết cấp tính có thể làm suy giảm nhận thức rõ rệt, cuối cùng dẫn đến hôn mê. Tình trạng này dễ xảy ra ở cả người bị tiểu đường loại 2 và loại 1.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Đường trong máu xuống thấp trong thời gian dài sẽ góp phần gây rối loạn nhịp tim, làm giảm lưu lượng máu đến cơ tim, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một số phân tích cho thấy hạ đường huyết có thể làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh tiểu đường loại 2. Các nghiên cứu cũng cho thấy những người bị tiểu đường loại 2 bị hạ đường huyết nghiêm trọng thì nguy cơ tử vong trong vòng 5 năm tới sẽ tăng gấp 3, 4 lần so với bình thường, theo Verywell Health.