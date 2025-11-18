Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cà phê đen: Thói quen nhỏ, lợi ích lớn

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
18/11/2025 00:08 GMT+7

Cà phê đen là thức uống yêu thích của nhiều người. Thói quen thêm đường, kem hoặc các hương vị tạo ngọt khiến tách cà phê thơm hơn nhưng lại làm giảm giá trị sức khỏe vốn có.

Theo bác sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia về tiêu hóa làm việc tại Ấn Độ, cà phê đen không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang lại nhiều tác dụng tích cực đối với gan, tim, não và sức khỏe tổng thể.

Từ nghiên cứu lâm sàng đến quan sát thực tế, ông ghi nhận cà phê đen có khả năng bảo vệ gan, giảm nguy cơ ung thư gan, cải thiện đường huyết, hỗ trợ tim mạch, bảo vệ não và nâng cao tuổi thọ.

Người dùng nên cân nhắc bổ sung thói quen uống cà phê đen nguyên chất với lượng phù hợp để tối ưu hiệu quả sức khỏe, theo tờ Hindustan Times.

Lợi ích của việc uống cà phê đen - Ảnh 1.

Cà phê đen không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể

Ảnh: AI

Hỗ trợ gan và giảm nguy cơ ung thư gan

Gan là cơ quan chịu nhiều áp lực từ chế độ ăn uống, lối sống và ảnh hưởng môi trường. Cà phê đen mang lại lợi ích rõ rệt vì giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hạn chế tiến triển xơ hóa và xơ gan.

Đáng chú ý hơn, cà phê đen còn giúp giảm nguy cơ ung thư gan. Theo bác sĩ Sethi, phân tích từ nhiều nghiên cứu lớn trên thế giới ghi nhận tỷ lệ ung thư biểu mô tế bào gan giảm đáng kể ở những người uống cà phê đen thường xuyên. Tác động này chủ yếu đến từ khả năng giảm viêm, giảm stress oxy hóa và hỗ trợ cơ chế tự sửa chữa của tế bào gan.

Bảo vệ não bộ và giảm nguy cơ thoái hóa thần kinh

Cà phê đen chứa nhiều hoạt chất giúp não hoạt động hiệu quả hơn. Uống đều đặn giúp giảm nguy cơ phát triển Alzheimer và Parkinson.

Các hoạt chất chống oxy hóa, đặc biệt là nhóm polyphenol, góp phần bảo vệ tế bào thần kinh trước tác hại gốc tự do. Nhờ đó, quá trình lão hóa não diễn ra chậm hơn và chức năng nhận thức được duy trì lâu hơn.

Song song đó, cà phê đen giúp cải thiện sự tỉnh táo, tăng khả năng tập trung và hỗ trợ hoạt động trí óc. Người sử dụng duy trì thói quen uống đúng mức thường cảm nhận rõ sự cải thiện về năng lượng tinh thần và hiệu suất làm việc.

Cà phê đen giúp cải thiện đường huyết

Kiểm soát đường huyết là yếu tố quan trọng trong dự phòng tiểu đường loại 2.

Bác sĩ Sethi cho biết cà phê đen nguyên chất có khả năng cải thiện độ nhạy insulin. Khi cơ thể sử dụng insulin hiệu quả, đường huyết được điều hòa tốt hơn và nguy cơ tiểu đường loại 2 giảm đáng kể.

Giảm viêm và chống oxy hóa

Cà phê đen là nguồn cung cấp polyphenol tự nhiên. Đây là nhóm chất chống oxy hóa có tác dụng trung hòa các gốc tự do và giảm stress oxy hóa trong cơ thể.

Polyphenol có khả năng làm dịu các phản ứng viêm âm thầm, vốn là nguyên nhân nền tảng của nhiều bệnh lý mạn tính như tim mạch, tiểu đường và thoái hóa thần kinh.

Nhờ đặc tính này, cà phê đen góp phần duy trì cân bằng nội môi và tăng khả năng chống chịu của cơ thể.

Hỗ trợ tim mạch 

Việc duy trì lượng cà phê đen khoảng 300 ml mỗi ngày giúp giảm nguy cơ suy tim và đột quỵ. Tác động này được giải thích nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố gồm khả năng chống viêm, cải thiện chuyển hóa, ổn định tim mạch và bảo vệ tế bào.

Khám phá thêm chủ đề

cà phê đen
