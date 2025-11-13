Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tin vui với người thích uống cà phê sáng

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bác sĩ chỉ cách phục hồi nhanh khi bị cúm; Tập thể dục trước khi ăn sáng có giúp giảm cân, gây hại cho dạ dày?; Vì sao người trung niên cần cảnh giác với tăng cân ẩn?...

Thêm lý do để bạn bắt đầu ngày mới với một tách cà phê

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học California, San Francisco - UCSF (Mỹ) và Đại học Adelaide (Úc) phát hiện, việc uống cà phê chứa caffeine mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ rung nhĩ. Phát hiện này đi ngược lại những lời khuyên cũ vốn cho rằng người có bệnh tim nên hạn chế caffeine. Thậm chí, cà phê còn có tác dụng bảo vệ tim.

Nghiên cứu mang tên DECAF - viết tắt của Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation? (tạm dịch: Ngưng cà phê có tránh được rung nhĩ không?”). Đây là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đầu tiên nghiên cứu trực tiếp mối liên hệ giữa cà phê có caffeine và bệnh rung nhĩ.

Uống cà phê có nguy cơ tái phát rung nhĩ thấp hơn 39% Ảnh: AI

Các nhà khoa học đã theo dõi 200 người mắc rung nhĩ hoặc cuồng nhĩ mạn tính - những người sắp được điều trị bằng sốc điện để đưa nhịp tim trở lại bình thường. Họ được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: Một nhóm uống ít nhất một tách cà phê hoặc một shot espresso mỗi ngày; nhóm còn lại kiêng hoàn toàn cà phê và các đồ uống có caffeine trong 6 tháng.

Kết quả cho thấy nhóm uống cà phê có nguy cơ tái phát rung nhĩ thấp hơn 39%, đồng thời có dấu hiệu giảm viêm rõ rệt hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng thói quen uống cà phê cũng có thể giúp người bệnh giảm tiêu thụ các loại đồ uống kém lành mạnh khác.

Cảm cúm: Bác sĩ chỉ cách phục hồi nhanh

Nhiều người gặp khó khăn trong việc nhận biết mình bị cảm lạnh hay cảm cúm do virus gây ra. Sau đây, bác sĩ sẽ chỉ cách phân biệt 2 loại bệnh này.

Bác sĩ Cheryl Lythgoe (ở Anh) đưa ra một số điểm để phân biệt 2 căn bệnh này. Khi mắc cảm lạnh sẽ xuất hiện các triệu chứng nhẹ như nghẹt mũi hoặc đau họng, người bệnh vẫn có thể sinh hoạt như bình thường. Ngược lại, cúm tấn công nhanh và mạnh hơn. Người bệnh thường sẽ gặp các triệu chứng như sốt cao, đau nhức khắp cơ thể và kiệt sức. “Nếu bạn đột nhiên cảm thấy bị suy nhược và khó hoạt động như bình thường, có thể bạn đã bị cúm, chứ không phải là cảm lạnh”.

Cúm tấn công nhanh và mạnh hơn cảm lạnh. Người bệnh thường sẽ gặp các triệu chứng như sốt cao, đau nhức khắp cơ thể và kiệt sức Ảnh: AI

Bác sĩ Lythgoe chỉ ra một số triệu chứng cúm điển hình và cách chăm sóc bản thân dựa trên từng triệu chứng để người bệnh hồi phục nhanh hơn.

Nhiệt độ: Một trong những triệu chứng cúm thường gặp nhất là nhiệt độ tăng cao khi cơ thể cố gắng chống lại sự nhiễm trùng. “Mặc dù việc này có thể gây khó chịu cho bạn, nhưng bạn cần giữ ấm cơ thể để chống chọi với cúm. Thay vì giảm nhiệt độ cơ thể bằng cách làm mát môi trường xung quanh, bạn có thể dùng paracetamol hoặc inbuprofen để giúp hạ sốt một cách an toàn, đồng thời giảm các cơn đau nhức đi kèm với cúm”, bác sĩ Lythgoe khuyến nghị.

Kiệt sức: Điều này cho thấy cơ thể đang chiến đấu mạnh mẽ để chống lại virus. Nó xảy ra vì hệ thống miễn dịch đang hoạt động quá mức, tiêu thụ một lượng lớn năng lượng và khiến bạn cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. "Nếu bạn đang cảm thấy như vậy, đừng cố gắng chống lại nó. Thay vào đó, hãy cho cơ thể thời gian nghỉ ngơi mà nó đang cần, ví dụ như việc đi ngủ", bác sĩ Lythgoe chia sẻ.

Tập thể dục trước khi ăn sáng có giúp giảm cân, gây hại cho dạ dày?

Tập thể dục buổi sáng khi bụng đói đang trở thành thói quen của nhiều người muốn 'đốt mỡ nhanh' và giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng điều này có thể gây hại cho dạ dày?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Bích Uyên, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, tập thể dục trước bữa sáng (khi bụng đói) làm tăng quá trình oxy hóa chất béo trong 24 giờ so với tập thể dục sau khi ăn hoặc ít vận động, ở cả nam và nữ. Hiệu ứng này liên quan đến việc huy động chất béo nhiều hơn để làm nguồn năng lượng khi lượng carbohydrate dự trữ thấp sau một đêm.

Hầu hết mọi người đều có thể tập thể dục buổi sáng ở mức độ vừa phải, nhưng những người có vấn đề về tiêu hóa, dạ dày nên thận trọng ẢNH MINH HỌA: AI

Một số nghiên cứu và đánh giá cho thấy tập thể dục vào buổi sáng khi bụng đói có thể giúp giảm mỡ cơ thể và vòng eo nhiều hơn, đặc biệt là ở những người thừa cân hoặc béo phì, so với tập thể dục vào buổi tối hoặc tập thể dục sau ăn.

Tập thể dục buổi sáng cường độ vừa phải nhìn chung an toàn cho đường ruột ở những người khỏe mạnh. Tuy nhiên, tập khi bụng rỗng làm tăng tiết axit dịch vị, tăng các dấu hiệu khó chịu như cồn cào, buồn nôn, đau thượng vị, đặc biệt là trong các bài tập kéo dài hoặc cường độ cao.

Ăn sáng trước khi tập thể dục làm giảm các dấu hiệu căng thẳng ở ruột, có tác dụng bảo vệ niêm mạc ruột.