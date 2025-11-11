Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Loại trà được chuyên gia đánh giá tốt nhất

M.Phúc
M.Phúc
11/11/2025 00:10 GMT+7

'Trong số các loại trà quen thuộc, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng trà xanh là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe nếu uống hằng ngày'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Chuyên gia 'bật mí' mẹo tắm kỳ lạ có thể giúp ngủ ngon hơn; Liệu pháp đột phá loại bỏ ung thư chỉ sau 3 tháng; Chỉ thiếu ngủ 1 giờ/đêm cũng có thể làm tăng đường huyết...

Loại trà chuyên gia khuyên uống mỗi ngày

Khi thời tiết chuyển lạnh, nhiều người thường thay cà phê đá hay nước ép bằng một tách trà ấm.

Trong số các loại trà quen thuộc như trà đen, trà ô long hay trà thảo mộc, các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng trà xanh là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe nếu uống hằng ngày.

Bà Cindy Chou, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, chia sẻ rằng trà xanh chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do.

Trong đó, đáng chú ý là nhóm flavonoid gọi là epigallocatechin gallate (EGCG) và axit amin L-theanine, 2 hợp chất có vai trò hỗ trợ não bộ, tim mạch và hệ miễn dịch.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: - Ảnh 1.

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng trà xanh là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe nếu uống hằng ngày

Ảnh: AI

Cải thiện trí não và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ. Bà Maggie Moon, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết trà xanh có khả năng cải thiện chức năng não.

Một tổng hợp nghiên cứu năm 2017 cho thấy việc uống trà xanh thường xuyên giúp cải thiện sự tập trung, trí nhớ và làm giảm lo âu.

Một nghiên cứu năm 2025 cũng ghi nhận người lớn tuổi duy trì thói quen uống trà xanh có ít tổn thương não hơn so với những người không uống, từ đó giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Tốt cho tim mạch. Trà xanh còn giúp bảo vệ tim mạch nhờ khả năng giảm cholesterol xấu LDL và cholesterol toàn phần.

Việc duy trì mức cholesterol ổn định có thể giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, hỗ trợ tuần hoàn máu và cải thiện sức khỏe tim. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 11.11.

Chuyên gia 'bật mí' mẹo tắm kỳ lạ có thể giúp ngủ ngon hơn

Tắm là một trong những hành động tự chăm sóc bản thân đơn giản nhưng mang lại nhiều cảm giác dễ chịu.

Tuy nhiên, thời gian gần đây nổi lên xu hướng "tắm trong bóng tối" (dark showering) đang lan rộng trên mạng xã hội, khi nhiều người trải nghiệm và nhận ra rằng tắm trong ánh sáng mờ lại mang đến cảm giác thư giãn sâu hơn, giúp ngủ ngon giấc hơn.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: - Ảnh 2.

Tắm trong ánh sáng mờ giúp làm dịu hệ thần kinh

Ảnh: AI

Theo cô Nidhi Pandya, chuyên gia y học cổ truyền, đang làm việc ở Ấn Độ, khác với tắm trong ánh sáng giúp tỉnh táo và tiếp năng lượng, tắm trong ánh sáng mờ lại làm dịu hệ thần kinh. Việc tắt hoặc giảm ánh sáng giúp cơ thể chuyển sang trạng thái thư giãn.

Cô Nidhi Pandya giải thích: Ánh sáng yếu giúp làm giảm phản ứng căng thẳng và hỗ trợ nhịp sinh học tự nhiên, giúp cơ thể dễ dàng chuyển từ ban ngày sang ban đêm, không chỉ rửa trôi bụi bẩn mà còn gột bỏ căng thẳng tinh thần.

Sau đây là lý do tại sao tắm trong ánh sáng mờ giúp ngủ ngon:

Giảm căng thẳng. Tiến sĩ Stefanie Mazer, bác sĩ tâm lý, đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Tắm trong bóng tối giúp giảm kích thích thị giác, từ đó làm dịu hệ thần kinh.

Cải thiện giấc ngủ. Tiến sĩ Michael J. Breus, bác sĩ chuyên về rối loạn giấc ngủ tại Mỹ, cho biết: Tắm nước ấm khoảng 90 phút trước khi ngủ sẽ giảm nhiệt độ cơ thể, từ đó kích thích sản xuất melatonin. Tắm trong không gian tối còn tăng hiệu quả này hơn nữa. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 11.11.

Liệu pháp đột phá loại bỏ ung thư chỉ sau 3 tháng

Một thiết bị dẫn truyền thuốc mới mang lại kết quả rất ấn tượng: Loại bỏ hoàn toàn khối u bàng quang ở hơn 80% bệnh nhân ung thư từng không đáp ứng với các phương pháp điều trị trước đây.

Nghiên cứu do các bác sĩ tại Đại học Nam California (USC, Mỹ) thực hiện và được công bố trên tạp chí về ung thư Journal of Clinical Oncology.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: - Ảnh 3.

Ung thư luôn là căn bệnh thách thức y học hiện đại

Ảnh: AI

Ung thư bàng quang là loại ung thư phổ biến, đặc biệt ở người lớn tuổi. Với những trường hợp "nguy cơ cao", bệnh dễ tái phát hoặc lan rộng. Phương pháp điều trị thông thường là thuốc miễn dịch BCG, nhưng nếu không hiệu quả, bệnh nhân thường phải phẫu thuật cắt bỏ bàng quang, gây nhiều biến chứng và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Để tìm ra hướng đi mới, các nhà khoa học đã thử nghiệm thiết bị TAR-200 trên 85 bệnh nhân ở nhiều địa điểm trên thế giới, trong đó có Bệnh viện Keck (Mỹ). Đây là một thiết bị nhỏ hình xoắn, được đặt vào bàng quang qua ống thông, có chứa thuốc hóa trị Gemcitabine.

Điểm đặc biệt là thiết bị TAR-200 giải phóng thuốc từ từ trong 3 tuần, giúp thuốc lưu lại lâu hơn trong bàng quang và tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trước đây, thuốc chỉ được bơm vào bàng quang trong vài giờ nên hiệu quả không cao.

Kết quả cho thấy: Sau 3 tháng điều trị, có đến 82% số bệnh nhân không còn khối u. Và gần một nửa vẫn duy trì kết quả này sau một năm. Phương pháp này cũng ít gây tác dụng phụ và giúp bệnh nhân không phải phẫu thuật. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

