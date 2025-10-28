Nghiên cứu tìm ra 'công thức vàng 2 - 1' giúp giấc ngủ ngon hơn

Cụ thể, một nghiên cứu mới đã mang đến tin vui cho người mất ngủ: Bí quyết cải thiện giấc ngủ với "công thức vàng 2 - 1": Ăn 2 quả kiwi 1 giờ trước khi ngủ, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Nghiên cứu do tiến sĩ Raj Dasgupta, chuyên gia y học giấc ngủ tại Bệnh viện Huntington Health (Mỹ), dẫn đầu. Những người tham gia được yêu cầu ăn 2 quả kiwi trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ, duy trì liên tục trong 4 tuần. Kết quả cho thấy họ ngủ nhanh hơn, ngủ lâu hơn và có chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Một nghiên cứu khác ở các vận động viên cũng cho kết quả tương tự: Ăn 2 quả kiwi trước khi ngủ giúp ngủ sâu hơn và ít bị tỉnh giấc giữa đêm hơn.

Ăn 2 quả kiwi 1 giờ trước khi ngủ, giúp ngủ ngon hơn Ảnh: AI

Các nhà khoa học lý giải rằng tác dụng này đến từ thành phần dinh dưỡng đặc biệt của kiwi.

Serotonin. Trước hết, kiwi chứa "hoóc môn ngủ" serotonin - một chất dẫn truyền thần kinh có vai trò quan trọng trong việc điều hòa cảm xúc và giấc ngủ. Serotonin giúp cải thiện thời gian và chất lượng giấc ngủ, đồng thời hỗ trợ quá trình phục hồi năng lượng của cơ thể.

Melatonin. Ngoài ra, kiwi còn chứa melatonin, hoóc môn được sản sinh từ serotonin, giúp điều chỉnh nhịp sinh học - tín hiệu báo cho cơ thể biết khi nào nên ngủ và khi nào nên thức.

Folate. Đây là một dạng vitamin B có trong kiwi, cũng góp phần cải thiện giấc ngủ vì thiếu folate có thể liên quan đến các rối loạn về giấc ngủ.

Chất chống oxy hóa. Đặc biệt, kiwi rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C và E, giúp giảm căng thẳng oxy hóa - ảnh hưởng đến giấc ngủ. Theo các chuyên gia, tác dụng giảm căng thẳng oxy hóa của kiwi có thể giúp cơ thể dễ dàng đạt được trạng thái thư giãn cần thiết để ngủ sâu hơn.

Chất xơ. 1 quả kiwi chứa 3 g chất xơ, giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, giảm viêm và thúc đẩy quá trình sản sinh serotonin - yếu tố then chốt cho giấc ngủ ngon.

"Công thức vàng 2 - 1" để giấc ngủ ngon

Các chuyên gia khuyến nghị "công thức vàng 2 - 1": Ăn 2 quả kiwi khoảng 1 giờ trước khi ngủ là thời điểm "vàng" giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng và tăng serotonin trước khi bước vào giấc ngủ, theo Verywell Health.

Tuy nhiên, người kiểm soát lượng đường huyết cần lưu ý vì kiwi có chứa đường tự nhiên.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận: Dù cần thêm nghiên cứu quy mô lớn hơn, kết quả ban đầu cho thấy kiwi có thể là cách tự nhiên giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.