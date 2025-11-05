Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những hành động nhỏ khiến thận 'kêu cứu'

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Vì sao ngủ ít lại khiến khó tăng cơ dù tập chăm chỉ?; Rốt cuộc đi bộ bao nhiêu phút mỗi lần là tốt nhất?; Tại sao đột quỵ có thể xảy ra ngay cả với những người khỏe mạnh?...

Thói quen buổi sáng âm thầm gây hại thận

Bệnh thận thường phát triển âm thầm, và những thói quen tưởng chừng vô hại có thể khiến chức năng thận suy giảm dần theo thời gian.

Theo đó, những hành động nhỏ trong vài giờ đầu ngày có thể tác động lớn đến 2 cơ quan đảm nhiệm việc lọc máu và cân bằng nước cho cơ thể. Ông Venkatsubramaniam, bác sĩ tiết niệu tại Ấn Độ, chia sẻ các thói quen buổi sáng đang âm thầm gây tổn hại đến thận.

Dù không biểu hiện ngay lập tức, những hành động lặp lại mỗi ngày có thể khiến thận phải làm việc quá sức, dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe lâu dài.

Một ly nước lọc khoảng 250 ml vào buổi sáng giúp đào thải độc tố và hỗ trợ quá trình lọc máu ổn định Ảnh: AI

Không uống nước sau khi ngủ dậy. Sau một đêm dài, cơ thể ở trạng thái thiếu nước nhẹ vì thận vẫn hoạt động liên tục để lọc chất thải.

Nếu ly đầu tiên trong ngày là cà phê hoặc trà, lượng caffeine sẽ khiến cơ thể mất nước thêm, khiến thận phải làm việc nhiều hơn.

Một ly nước lọc khoảng 250 ml vào buổi sáng giúp đào thải độc tố và hỗ trợ quá trình lọc máu ổn định.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Obesity Facts cho thấy nước giúp ngăn ngừa sỏi thận bằng cách làm loãng các khoáng chất có thể kết tinh.

Nhịn tiểu sau khi thức dậy. Nhiều người có thói quen ăn sáng hoặc tập thể dục trước khi đi vệ sinh, nhưng việc nhịn tiểu khiến bàng quang và thận chịu áp lực lớn.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học Gia đình Hàn Quốc cho thấy phụ nữ trung niên nhịn tiểu có huyết áp cao hơn bình thường.

Thế nào là ăn trứng đúng cách mà không gây bệnh?

Việc nhịn tiểu lâu còn khiến cơ bàng quang yếu, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu, có thể lan lên thận. Ngoài ra, thói quen này còn khiến cơ thể dễ hình thành sỏi thận. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 5.11.

Rốt cuộc đi bộ bao nhiêu phút mỗi lần là tốt nhất?

Ngày càng nhiều người đi bộ mỗi ngày để cải thiện sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, đi như thế nào mới thật sự tốt cho sức khỏe tim mạch và tuổi thọ vẫn là câu hỏi còn nhiều tranh cãi.

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Annals of Internal Medicine đã mang đến câu trả lời cho thắc mắc trên.

Đi bộ ít nhất 10 - 15 phút một lần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch (như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ) thấp hơn rõ rệt Ảnh: AI

Các nhà khoa học tại Đại học Sydney (Úc) đã phân tích dữ liệu của hơn 33.000 người trong độ tuổi từ 40 - 79 từ cơ sở dữ liệu UK Biobank. Những người tham gia không mắc bệnh tim mạch hoặc ung thư.

Những người này được đeo thiết bị theo dõi vận động để ghi lại số bước, thời gian đi bộ mỗi ngày.

Kết quả đã phát hiện những người đi bộ ít nhất 10 - 15 phút một lần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch (như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ) thấp hơn rõ rệt, so với người đi cũng chừng đó bước tổng cộng mỗi ngày nhưng chia thành nhiều lần, mỗi lần ít hơn 5 phút. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 5.11.

Tại sao đột quỵ có thể xảy ra ngay cả với những người khỏe mạnh?

Nhiều người cho rằng đột quỵ chỉ xảy ra ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền, nhưng thực tế ngay cả người trẻ vẫn có thể bị đột quỵ.

Theo ông Satwant Sachdeva, bác sĩ thần kinh tại Bệnh viện Manipal (Ấn Độ), có nhiều yếu tố tiềm ẩn trong cơ thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ mà không hề biểu hiện ra bên ngoài.

Bác sĩ Satwant Sachdeva cho biết đột quỵ xảy ra khi dòng máu lên não bị gián đoạn, khiến não không nhận đủ oxy và dưỡng chất cần thiết.

Căng thẳng mạn tính và thiếu ngủ là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức khỏe mạch máu Ảnh: AI

Trong các nguyên nhân đã được xác định, tăng huyết áp và tiểu đường là 2 yếu tố hàng đầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố khác như căng thẳng kéo dài, mất nước, di truyền hay thói quen sinh hoạt không hợp lý.

Những yếu tố này có thể khiến cơ thể suy yếu dần mà không để lại dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.

Căng thẳng mạn tính và thiếu ngủ là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức khỏe mạch máu.

Khi con người thường xuyên ở trong trạng thái lo lắng, cơ thể sẽ tăng tiết hormone cortisol. Mức cortisol cao kéo dài có thể làm tổn thương thành mạch, khiến huyết áp tăng và lâu dần dẫn đến đột quỵ.

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hoạt động của hệ thần kinh và hệ tim mạch.

Việc thiếu ngủ khiến cơ thể không có thời gian phục hồi, làm tăng tình trạng viêm và rối loạn điều hòa huyết áp.

Những người thường xuyên ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm có nguy cơ cao hơn mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ so với người ngủ đủ giấc.