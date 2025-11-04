Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bác sĩ chỉ cách ăn trứng tốt nhất

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Đột quỵ thầm lặng, hiểm họa âm thầm trong não bộ; Uống dầu cá omega-3, thêm tác dụng đáng ngạc nhiên; Thuốc mới tiêu diệt tế bào ung thư, không tác dụng phụ...

Bác sĩ chỉ 4 cách ăn trứng tốt nhất cho sức khỏe, bạn thích cách nào?

Trứng là một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất mà bạn có thể ăn. Chúng chứa nhiều protein, chất béo lành mạnh cùng các vitamin và khoáng chất như B12, vitamin A, choline, selen.

Đặc biệt, cách bạn chế biến trứng sẽ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng và lượng calo của món ăn.

Sau đây là 4 cách chế biến trứng tốt cho sức khỏe, theo các chuyên gia dinh dưỡng.

Trứng luộc giữ nguyên phần lớn dưỡng chất mà không làm tăng thêm calo từ chất béo Ảnh: AI

Trứng luộc. Luộc trứng giúp hạn chế lượng chất béo nạp vào cơ thể. Bác sĩ Mariam Zakhary, Trung tâm y tế Ikon Recovery (Mỹ), cho biết: Trứng luộc giúp giữ nguyên phần lớn dưỡng chất mà không làm tăng thêm calo từ chất béo. Ngoài ra, luộc trứng giúp tăng khả năng hấp thu các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin.

Trứng chần. Theo chuyên gia dinh dưỡng Helen Tieu, người sáng lập Trung tâm tư vấn dinh dưỡng Diet Redefined (Canada), trứng chần là cách đơn giản giúp giảm lượng calo vì không cần thêm dầu. Một số nghiên cứu còn cho thấy chần trứng có thể cải thiện khả năng tiêu hóa chất béo và protein so với trứng luộc.

Uống dầu cá omega-3: Thêm tác dụng đáng ngạc nhiên

Bổ sung axit béo omega-3 từ dầu cá không chỉ giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn có thể làm được điều đáng kinh ngạc.

Từ lâu, các nghiên cứu đã chỉ ra tiêu thụ dầu cá omega-3 giúp ngăn ngừa một số rối loạn tâm thần. Điều này cho thấy, chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến hoạt động hóa học của não bộ.

Bổ sung axit béo omega-3 từ dầu cá không chỉ giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần Ảnh: AI

Dựa trên những kết quả trước đây, nhóm nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania (Mỹ) đã tiến hành một phân tích tổng hợp về tác động của việc bổ sung omega-3 đối với hành vi hung hăng. Tổng cộng, họ đã xem xét 29 thử nghiệm, bao gồm 3.918 người tham gia.

Các thử nghiệm này được thực hiện trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2024, kéo dài trung bình 16 tuần.

Kết quả đã phát hiện tiêu thụ dầu cá omega-3 giúp giảm đến 28% hành vi hung hăng. Đáng chú ý, kết quả cho thấy cả hai dạng hành vi hung hăng: phản ứng (xảy ra khi bị khiêu khích) và chủ động (hành vi có kế hoạch trước) đều giảm.

Giáo sư Adrian Raine, từ Đại học Pennsylvania, và các nhà nghiên cứu cho rằng omega-3 có thể giúp điều hòa hành vi thông qua việc giảm viêm và duy trì các quá trình thần kinh quan trọng.

Thuốc mới tiêu diệt tế bào ung thư, không tác dụng phụ

Một bước tiến đột phá trong điều trị ung thư vừa được các nhà khoa học Đại học Northwestern (Mỹ) vừa công bố trên tạp chí khoa học ACS Nano.

Nhóm nghiên cứu đã tái cấu trúc một loại thuốc hóa trị quen thuộc bằng công nghệ nano, giúp tăng hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư gấp 20.000 lần mà không gây tác dụng phụ đáng kể.

Nghiên cứu được dẫn dắt bởi Giáo sư Chad A. Mirkin, từ Đại học Northwestern, Giám đốc Viện Công nghệ Nano Quốc tế. Nhóm của ông đã tiến hành thử nghiệm trên mô hình động vật nhỏ mắc bệnh bạch cầu tủy cấp (AML) - một dạng ung thư máu tiến triển nhanh và khó điều trị.

Nhóm nghiên cứu đã tái cấu trúc một loại thuốc hóa trị quen thuộc bằng công nghệ nano, giúp tăng hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư gấp 20.000 lần Ảnh minh họa: AI

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã thiết kế lại hoàn toàn cấu trúc phân tử của thuốc hóa trị 5-fluorouracil (5-Fu), loại thường được dùng trong điều trị ung thư nhưng có khả năng hòa tan kém và gây nhiều độc tính cho tế bào khỏe mạnh. Họ tạo ra phiên bản mới của thuốc dưới dạng cấu trúc nano hình cầu (spherical nucleic acid - SNA), trong đó các phân tử thuốc được tích hợp vào các chuỗi ADN bao quanh lõi nano.

Kết quả đã phát hiện khi thử nghiệm trên mô hình chuột mắc bệnh bạch cầu tủy cấp, thuốc dưới dạng SNA cho thấy khả năng thâm nhập tế bào ung thư cao hơn 12,5 lần, tiêu diệt chúng hiệu quả gấp 20.000 lần và làm chậm tiến triển bệnh tới 59 lần so với dạng thuốc thông thường.

Đáng chú ý, liệu pháp này không gây ra tác dụng phụ đáng kể và không làm tổn thương các mô khỏe mạnh.

Đáng chú ý, liệu pháp này không gây ra tác dụng phụ đáng kể và không làm tổn thương các mô khỏe mạnh.

Giáo sư Mirkin cho biết: Phương pháp mới này có thể ngăn chặn khối u ngay từ đầu, là một tiến bộ đáng kinh ngạc. Nó giúp cho việc hóa trị hiệu quả hơn, tỷ lệ đáp ứng tốt và ít tác dụng phụ hơn.