Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bác sĩ chỉ cách ăn trứng tốt nhất

M.Phúc
M.Phúc
04/11/2025 00:10 GMT+7

'Trứng là một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất mà bạn có thể ăn. Chúng chứa nhiều protein, chất béo lành mạnh cùng các vitamin và khoáng chất'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Đột quỵ thầm lặng, hiểm họa âm thầm trong não bộ; Uống dầu cá omega-3, thêm tác dụng đáng ngạc nhiên; Thuốc mới tiêu diệt tế bào ung thư, không tác dụng phụ...

Bác sĩ chỉ 4 cách ăn trứng tốt nhất cho sức khỏe, bạn thích cách nào?

Trứng là một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất mà bạn có thể ăn. Chúng chứa nhiều protein, chất béo lành mạnh cùng các vitamin và khoáng chất như B12, vitamin A, choline, selen.

Đặc biệt, cách bạn chế biến trứng sẽ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng và lượng calo của món ăn.

Sau đây là 4 cách chế biến trứng tốt cho sức khỏe, theo các chuyên gia dinh dưỡng.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bác sĩ chỉ cách ăn trứng tốt nhất - Ảnh 1.

Trứng luộc giữ nguyên phần lớn dưỡng chất mà không làm tăng thêm calo từ chất béo

Ảnh: AI

Trứng luộc. Luộc trứng giúp hạn chế lượng chất béo nạp vào cơ thể. Bác sĩ Mariam Zakhary, Trung tâm y tế Ikon Recovery (Mỹ), cho biết: Trứng luộc giúp giữ nguyên phần lớn dưỡng chất mà không làm tăng thêm calo từ chất béo. Ngoài ra, luộc trứng giúp tăng khả năng hấp thu các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin.

Trứng chần. Theo chuyên gia dinh dưỡng Helen Tieu, người sáng lập Trung tâm tư vấn dinh dưỡng Diet Redefined (Canada), trứng chần là cách đơn giản giúp giảm lượng calo vì không cần thêm dầu. Một số nghiên cứu còn cho thấy chần trứng có thể cải thiện khả năng tiêu hóa chất béo và protein so với trứng luộc. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 4.11.

Uống dầu cá omega-3: Thêm tác dụng đáng ngạc nhiên

Bổ sung axit béo omega-3 từ dầu cá không chỉ giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn có thể làm được điều đáng kinh ngạc.

Từ lâu, các nghiên cứu đã chỉ ra tiêu thụ dầu cá omega-3 giúp ngăn ngừa một số rối loạn tâm thần. Điều này cho thấy, chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến hoạt động hóa học của não bộ.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bác sĩ chỉ cách ăn trứng tốt nhất - Ảnh 2.

Bổ sung axit béo omega-3 từ dầu cá không chỉ giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần

Ảnh: AI

Dựa trên những kết quả trước đây, nhóm nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania (Mỹ) đã tiến hành một phân tích tổng hợp về tác động của việc bổ sung omega-3 đối với hành vi hung hăng. Tổng cộng, họ đã xem xét 29 thử nghiệm, bao gồm 3.918 người tham gia.

Các thử nghiệm này được thực hiện trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2024, kéo dài trung bình 16 tuần.

Kết quả đã phát hiện tiêu thụ dầu cá omega-3 giúp giảm đến 28% hành vi hung hăng. Đáng chú ý, kết quả cho thấy cả hai dạng hành vi hung hăng: phản ứng (xảy ra khi bị khiêu khích) và chủ động (hành vi có kế hoạch trước) đều giảm.

Giáo sư Adrian Raine, từ Đại học Pennsylvania, và các nhà nghiên cứu cho rằng omega-3 có thể giúp điều hòa hành vi thông qua việc giảm viêm và duy trì các quá trình thần kinh quan trọng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 4.11.

Thuốc mới tiêu diệt tế bào ung thư, không tác dụng phụ

Một bước tiến đột phá trong điều trị ung thư vừa được các nhà khoa học Đại học Northwestern (Mỹ) vừa công bố trên tạp chí khoa học ACS Nano.

Nhóm nghiên cứu đã tái cấu trúc một loại thuốc hóa trị quen thuộc bằng công nghệ nano, giúp tăng hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư gấp 20.000 lần mà không gây tác dụng phụ đáng kể.

Nghiên cứu được dẫn dắt bởi Giáo sư Chad A. Mirkin, từ Đại học Northwestern, Giám đốc Viện Công nghệ Nano Quốc tế. Nhóm của ông đã tiến hành thử nghiệm trên mô hình động vật nhỏ mắc bệnh bạch cầu tủy cấp (AML) - một dạng ung thư máu tiến triển nhanh và khó điều trị.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bác sĩ chỉ cách ăn trứng tốt nhất - Ảnh 3.

Nhóm nghiên cứu đã tái cấu trúc một loại thuốc hóa trị quen thuộc bằng công nghệ nano, giúp tăng hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư gấp 20.000 lần

Ảnh minh họa: AI

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã thiết kế lại hoàn toàn cấu trúc phân tử của thuốc hóa trị 5-fluorouracil (5-Fu), loại thường được dùng trong điều trị ung thư nhưng có khả năng hòa tan kém và gây nhiều độc tính cho tế bào khỏe mạnh. Họ tạo ra phiên bản mới của thuốc dưới dạng cấu trúc nano hình cầu (spherical nucleic acid - SNA), trong đó các phân tử thuốc được tích hợp vào các chuỗi ADN bao quanh lõi nano.

Kết quả đã phát hiện khi thử nghiệm trên mô hình chuột mắc bệnh bạch cầu tủy cấp, thuốc dưới dạng SNA cho thấy khả năng thâm nhập tế bào ung thư cao hơn 12,5 lần, tiêu diệt chúng hiệu quả gấp 20.000 lần và làm chậm tiến triển bệnh tới 59 lần so với dạng thuốc thông thường.

Đáng chú ý, liệu pháp này không gây ra tác dụng phụ đáng kể và không làm tổn thương các mô khỏe mạnh.

Giáo sư Mirkin cho biết: Phương pháp mới này có thể ngăn chặn khối u ngay từ đầu, là một tiến bộ đáng kinh ngạc. Nó giúp cho việc hóa trị hiệu quả hơn, tỷ lệ đáp ứng tốt và ít tác dụng phụ hơn. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Tin liên quan

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đi bộ chừng này bước phòng đột quỵ

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đi bộ chừng này bước phòng đột quỵ

'Với người có huyết áp cao, nguy cơ đột quỵ, thường thắc mắc: đi bao nhiêu bước để mang lại hiệu quả phòng bệnh?'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn cơm, uống canh, có làm loãng dịch tiêu hóa?

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những món ăn giúp hạ huyết áp cực hay!

Khám phá thêm chủ đề

Ngày mới với tin tức sức khỏe ăn trứng ung thư thuốc trị ung thư Dầu cá omega-3 tế bào ung thư Chất béo Trứng luộc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận