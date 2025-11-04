Thuốc mới tiêu diệt tế bào ung thư, không tác dụng phụ

Nhóm nghiên cứu đã tái cấu trúc một loại thuốc hóa trị quen thuộc bằng công nghệ nano, giúp tăng hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư gấp 20.000 lần mà không gây tác dụng phụ đáng kể.

Nghiên cứu được dẫn dắt bởi Giáo sư Chad A. Mirkin, từ Đại học Northwestern, Giám đốc Viện Công nghệ Nano Quốc tế. Nhóm của ông đã tiến hành thử nghiệm trên mô hình động vật nhỏ mắc bệnh bạch cầu tủy cấp (AML) - một dạng ung thư máu tiến triển nhanh và khó điều trị.

Ảnh minh họa: AI

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã thiết kế lại hoàn toàn cấu trúc phân tử của thuốc hóa trị 5-fluorouracil (5-Fu), loại thường được dùng trong điều trị ung thư nhưng có khả năng hòa tan kém và gây nhiều độc tính cho tế bào khỏe mạnh. Họ tạo ra phiên bản mới của thuốc dưới dạng cấu trúc nano hình cầu (spherical nucleic acid - SNA), trong đó các phân tử thuốc được tích hợp vào các chuỗi ADN bao quanh lõi nano.

Kết quả đã phát hiện khi thử nghiệm trên mô hình chuột mắc bệnh bạch cầu tủy cấp, thuốc dưới dạng SNA cho thấy khả năng thâm nhập tế bào ung thư cao hơn 12,5 lần, tiêu diệt chúng hiệu quả gấp 20.000 lần và làm chậm tiến triển bệnh tới 59 lần so với dạng thuốc thông thường, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Đáng chú ý, liệu pháp này không gây ra tác dụng phụ đáng kể và không làm tổn thương các mô khỏe mạnh.

Giáo sư Mirkin cho biết: Phương pháp mới này có thể ngăn chặn khối u ngay từ đầu, là một tiến bộ đáng kinh ngạc. Nó giúp cho việc hóa trị hiệu quả hơn, tỷ lệ đáp ứng tốt và ít tác dụng phụ hơn.

Nhóm nghiên cứu giải thích: Nhờ cấu trúc nano đặc biệt, các tế bào bạch cầu ác tính nhận diện và hấp thu SNA một cách tự nhiên thông qua các thụ thể bề mặt. Khi đã vào trong tế bào, lớp ADN bao quanh bị enzyme phân giải, giải phóng thuốc trực tiếp tại vị trí ung thư, tiêu diệt tế bào từ bên trong mà không làm hại các mô xung quanh.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, phương pháp mới có thể mở đường cho các liệu pháp điều trị ung thư thế hệ mới, cũng như các vắc xin tiên tiến và thuốc nhắm trúng đích cho các bệnh khác. Nhóm đang chuẩn bị mở rộng nghiên cứu trên nhóm động vật lớn hơn và tiến tới thử nghiệm lâm sàng ở người trong tương lai gần.