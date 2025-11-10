Ngày mới với tin tức sức khỏe: Có nên ngưng thuốc khi huyết áp ổn định?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Tại sao chuyên gia khuyên không nên làm nóng mật ong?; Uống cà phê trước khi tập bụng có giúp đốt mỡ nhanh hơn?; Đi bộ nhanh giúp ‘trẻ hóa’ cơ quan nào của bạn?...

Ngưng thuốc khi huyết áp ổn định: Sai lầm có thể gây nguy hiểm

Một số người khi thấy huyết áp ổn định đã tự ý ngưng thuốc. Ngưng dùng thuốc hạ huyết áp mà không có hướng dẫn của bác sĩ có thể dẫn đến tăng huyết áp trở lại, thậm chí xảy ra hiện tượng huyết áp tăng vọt.

Dừng thuốc không đúng cách không chỉ khiến huyết áp mất kiểm soát mà còn dễ dẫn đến các biến chứng tim mạch nguy hiểm. Với người bị huyết áp cao, khi huyết áp đo được đã giảm xuống giới hạn bình thường là dưới 130/80 mmHg thì không có nghĩa là bệnh đã khỏi.

Huyết áp cao là bệnh mạn tính. Mức huyết áp ổn định thường là kết quả của kết hợp giữa thuốc điều trị và thay đổi lối sống, chẳng hạn giảm muối, tập thể dục, giảm cân và bỏ thuốc lá.

Lúc bình thường, cơ thể duy trì huyết áp thông qua một hệ thống điều hòa phức tạp giữa mạch máu, thận và hệ thần kinh. Khi dùng thuốc hạ huyết áp, hệ thống này thích nghi với tình trạng được thuốc trợ giúp.

Nếu đột ngột dừng thuốc, sự cân bằng này bị phá vỡ, dẫn đến co mạch, tăng hoạt động thần kinh giao cảm và tăng huyết áp nhanh chóng. Ngoài ra, người từng bị huyết áp cao thường đã có tổn thương mạch máu mạn tính. Do đó, ngưng thuốc khiến áp lực máu không được kiểm soát và gây tổn hại thêm.

Tại sao chuyên gia khuyên không nên làm nóng mật ong?

Mật ong từ lâu đã được dùng để hỗ trợ chữa bệnh, pha đồ uống, làm món tráng miệng hoặc chế biến các bài thuốc dân gian.

Để giữ an toàn và đảm bảo giá trị dinh dưỡng, các chuyên gia khuyến cáo không nên cho mật ong vào nước sôi hay nấu ở nhiệt độ cao.

Bà Dimple Jangda, chuyên gia y học cổ truyền Ayurveda tại Ấn Độ, chia sẻ việc đun mật ong ở nhiệt độ cao sẽ làm thay đổi cấu trúc hóa học của nó thông qua phản ứng maillard, tạo ra một chất độc gọi là 5-hydroxymethylfurfural (HMF).

Bà Priyanka Shukla, Trưởng khoa Dinh dưỡng tại Bệnh viện Ramakrishna CARE (Raipur, Ấn Độ), cho biết, khi mật ong bị đun trên 60°C, quá trình hình thành HMF có thể xảy ra. Ở nồng độ cao, HMF có thể gây độc cho cơ thể.

Việc đun nóng còn phá hủy các enzyme, chất chống oxy hóa và hợp chất sinh học có lợi trong mật ong.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn và giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, người tiêu dùng không nên cho mật ong vào chất lỏng đang sôi hoặc dùng để nấu ở nhiệt độ cao. Nếu muốn làm tan mật ong bị kết tinh, chỉ nên làm ấm nhẹ dưới 40°C.

Uống cà phê trước khi tập bụng có giúp đốt mỡ nhanh hơn?

Nhiều nghiên cứu chứng minh uống cà phê trước khi tập luyện có thể tăng khả năng huy động sử dụng mỡ thừa làm năng lượng. Tuy nhiên, tác động với mỗi người có thể khác nhau, phụ thuộc vào cơ địa và một số yếu tố khác.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Nutrients cho thấy nạp lượng cà phê vừa phải trước khi tập sức bền ở cường độ trung bình có thể giúp tăng ô xy hóa mỡ. Hay nói cách khác, cơ thể dùng nhiều mỡ thừa làm năng lượng hơn trong lúc tập.

Caffeine trong cà phê giúp cơ thể huy động năng lượng từ mỡ thông qua nhiều cơ chế sinh học phức tạp. Trước hết, caffeine kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nồng độ hoóc môn adrenaline trong máu. Hoóc môn này thúc đẩy phân giải chất béo trung tính trong mô mỡ thành a xít béo tự do để cơ thể sử dụng làm năng lượng.

Ngoài ra, caffeine còn làm giãn mạch và tăng lưu lượng máu đến cơ xương. Tác động này giúp ô xy và a xít béo di chuyển nhanh hơn tới cơ vân, từ đó tối ưu hóa quá trình ô xy hóa chất béo.

Caffeine không chỉ tăng khả năng ô xy hóa mỡ mà còn làm tăng lượng ô xy tối đa mà cơ thể có thể hấp thụ. Điều này cho thấy caffeine có thể giúp cơ thể sử dụng nhiều mỡ hơn thay vì carbohydrate, đặc biệt khi tập các bài sức bền cường độ vừa phải. Thêm vào đó, caffeine cũng kích hoạt tế bào cơ, cải thiện khả năng vận chuyển a xít béo tự do tới mô cơ, hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả hơn.