Loại nước ép có thể hạ huyết áp sau vài ngày uống

Củ dền chứa nhiều nitrat tự nhiên, một hợp chất khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành nitric oxide, theo tờ The Independent (Anh).

Nitric oxide có tác dụng làm giãn và mở rộng thành mạch máu, giúp máu lưu thông tốt hơn và giảm áp lực lên hệ tim mạch. Với người lớn tuổi, đây là yếu tố quan trọng vì cơ thể họ thường sản xuất ít nitric oxide hơn so với người trẻ, dẫn đến nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch cao hơn.

Nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp ở người lớn tuổi chỉ sau vài ngày sử dụng Ảnh: AI

Nước ép củ dền mang lại nhiều lợi ích cho người lớn tuổi

Một nghiên cứu của Đại học Exeter (Anh) cho thấy nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp ở người cao tuổi chỉ sau vài ngày sử dụng.

Nghiên cứu được thực hiện trên 75 người, bao gồm 39 người dưới 30 tuổi và 36 người trong độ tuổi 60 đến 70.

Trong giai đoạn đầu kéo dài 2 tuần, các tình nguyện viên được uống nước ép củ dền mỗi ngày. Sau đó, họ nghỉ 2 tuần và được yêu cầu súc miệng bằng dung dịch sát khuẩn hằng ngày.

Tiếp theo, nhóm tham gia tiếp tục uống một loại nước ép giả dược không chứa nitrat trong 2 tuần cuối cùng.

Kết quả cho thấy ở 2 nhóm, hệ vi sinh vật miệng đều thay đổi đáng kể sau khi uống nước ép củ dền giàu nitrat, nhưng mức độ ảnh hưởng khác nhau giữa người trẻ và người cao tuổi.

Ở nhóm người lớn tuổi, lượng vi khuẩn có hại giảm rõ rệt sau khi sử dụng nước ép củ dền. Ngược lại, số lượng vi khuẩn có lợi cho sức khỏe tăng lên, góp phần cân bằng môi trường tự nhiên trong khoang miệng.

Kết quả đáng chú ý nhất là nhóm người cao tuổi ghi nhận mức huyết áp giảm rõ sau 2 tuần uống nước ép củ dền chứa nitrat. Sự thay đổi này không xuất hiện ở nhóm người trẻ, cho thấy tác dụng của nitrat trong củ dền đặc biệt rõ rệt ở người lớn tuổi.

Lợi ích của chế độ ăn giàu nitrat

Giáo sư Andy Jones, Đại học Exeter, cho rằng chế độ ăn giàu nitrat có thể thay đổi hệ vi sinh vật trong khoang miệng theo hướng có lợi, làm giảm phản ứng viêm và hỗ trợ hạ huyết áp ở người lớn tuổi.

Khi bước vào giai đoạn lão hóa, cơ thể sản xuất ít nitric oxide hơn, khiến huyết áp tăng và dễ dẫn đến các biến chứng tim mạch như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Việc bổ sung các loại rau củ chứa nitrat tự nhiên như củ dền có thể giúp duy trì huyết áp ổn định và cải thiện tuần hoàn máu.

Người lớn tuổi nên bổ sung các loại thực phẩm giàu nitrat vào chế độ ăn hằng ngày. Ngoài củ dền, nhiều loại rau quen thuộc khác cũng có hàm lượng nitrat cao như rau cải bó xôi, xà lách xoong, thì là, cần tây và cải xoăn.

Các chuyên gia cho rằng người trưởng thành nên uống khoảng 250 đến 300 ml nước ép củ dền mỗi ngày, tương đương với khoảng một củ dền cỡ vừa, để đạt hiệu quả tốt cho sức khỏe tim mạch và huyết áp.

Tuy nhiên, việc sử dụng cần được duy trì đều đặn kết hợp cùng chế độ ăn cân bằng giàu rau xanh, trái cây và hạn chế muối.