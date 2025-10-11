Muốn giảm huyết áp một cách tự nhiên, bác sĩ dặn hãy ăn sáng món này

Sau đây, tiến sĩ Angela Ryan Lee, bác sĩ chuyên về tim mạch tại tổ chức giáo dục y khoa của Mỹ - Knowledge to Practice, chia sẻ 6 món ăn sáng bổ dưỡng giúp giảm huyết áp một cách tự nhiên.

Cháo yến mạch với trái cây và hạt

Yến mạch là loại ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều chất xơ hòa tan, vitamin và khoáng chất. Một chén cháo yến mạch cung cấp khoảng 4 g chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giúp giảm cholesterol, đường huyết cũng như huyết áp. Hàm lượng chất xơ cao còn giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Ảnh: AI

Để tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng, có thể thêm quả mọng, hạt chia, hạt lanh hoặc quả óc chó - những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và axit béo omega-3. Tuy nhiên, nên tránh các loại yến mạch ăn liền vì thường chứa thêm đường và muối, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Hạt chia ngâm

Hạt chia chứa nhiều chất xơ và omega-3 có lợi cho tim mạch. Một tổng quan từ 8 nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn hạt chia có huyết áp thấp hơn so với người không sử dụng.

Cách làm đơn giản: Ngâm hạt chia với sữa hạnh nhân hoặc sữa tươi qua đêm. Khi ăn, có thể thêm trái cây để tăng hương vị và dinh dưỡng.

Sữa chua - trái cây

Sinh tố từ trái cây và sữa chua không đường là lựa chọn bữa sáng vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng. Nghiên cứu cho thấy thay thế pho mát hoặc sữa bằng sữa chua giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp. Sữa chua không đường chứa nhiều protein, canxi và lợi khuẩn tốt cho đường ruột. Có thể thêm quả mọng hoặc trái cây giàu kali và các loại hạt để tăng chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh.

Các loại trái cây như chuối, bơ, đu đủ, dưa lưới, kiwi, chứa nhiều kali giúp hạ huyết áp đáng kể. Nghiên cứu cho thấy lượng kali cao có thể giúp giảm huyết áp tới 6 điểm. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận mạn hoặc đang dùng thuốc kiểm soát kali nên cẩn trọng.

Trái bơ

Bơ giàu kali, chất béo tốt, chất chống oxy hóa và chất xơ. Nghiên cứu cho thấy ăn bơ thường xuyên giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp. Một nghiên cứu khác phát hiện việc thay thế sữa, thịt bằng trái bơ quả giúp giảm nguy cơ bệnh tim.

Trứng ốp la rau củ

Trứng có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh cho tim. Nghiên cứu cho thấy ăn trứng ở mức vừa phải giúp giảm huyết áp và chỉ số đường huyết trung bình HbA1c.

Thêm ớt chuông, rau chân vịt, nấm để bổ sung kali, chất xơ và dinh dưỡng, đừng thêm nhiều muối.

Bữa sáng cân bằng, giàu chất xơ, kali và omega-3 không chỉ giúp ổn định huyết áp mà còn cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể, theo Verywell Health.