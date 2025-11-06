Huyết áp cao, vì sao nên hạn chế ăn chuối quá chín?

Kali là yếu tố chính giúp chuối được xem là thực phẩm thân thiện với huyết áp. Nguyên nhân là do kali là có tác dụng cân bằng nồng độ natri trong cơ thể, tăng bài tiết natri qua nước tiểu và làm giãn mạch, từ đó giảm áp lực thành mạch, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Chuối quá chín có lượng đường cao nên không tốt cho người bị huyết áp cao có kèm tiền tiểu đường hay tiểu đường ẢNH: AI

Tuy nhiên, hàm lượng kali trong chuối giảm nhẹ khi bị chín quá mức. Vì thế, nếu ăn chuối quá chín thường xuyên, hiệu quả điều hòa huyết áp của kali sẽ không còn rõ rệt như khi ăn chuối vừa chín tới.

Hơn nữa, khi chuối chuyển từ xanh sang chín đậm, hơn 80% tinh bột trong chuối bị phân giải thành các loại đường đơn. Điều này làm tăng hàm lượng đường tổng trong chuối. Nếu 100 gram chuối xanh có khoảng 4-5 gram đường, chuối chín vừa có khoảng 12 gram đường thì chuối chín kỹ lên đến 15-17 gram.

Người bị tăng huyết áp thường được khuyến cáo hạn chế ăn đường đơn và thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Vì khi lượng đường trong máu tăng nhanh, tuyến tụy phải tiết nhiều hoóc môn insulin hơn. Nồng độ insulin cao kích hoạt hệ thần kinh giao cảm và làm tăng tái hấp thu natri ở thận, dẫn đến co mạch và tăng huyết áp tạm thời.

Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy ăn thực phẩm có chỉ số đường huyết cao có thể làm giảm tính đàn hồi của mạch máu. Vì các món này là tăng phản ứng ô xy hóa trong nội mô mạch, dẫn đến xơ cứng động mạch sớm. Đây là yếu tố khiến huyết áp khó kiểm soát.

Một trong những thành phần quan trọng nhất trong chuối là chất chống ô xy hóa. Nhưng trong quá trình chín, các chất chống ô xy hóa phenolic tự nhiên trong chuối giảm dần do bị ô xy hóa. Chuối quá chín thường có vỏ thâm đen, biểu hiện của phản ứng enzym làm mất hoạt tính chống ô xy hóa.

Người huyết áp cao nên ưu tiên chuối vừa chín, còn màu vàng sáng. Đây là giai đoạn cân bằng nhất giữa hàm lượng đường và chất chống ô xy hóa trong chuối.

Chuối quá chín có thể không lý tưởng cho chế độ ăn của người huyết áp cao nhưng không có nghĩa là phải kiêng hoàn toàn. Trong một số trường hợp, chuối chín đậm có thể phù hợp, ví dụ khi người bệnh có hoạt động thể chất nhiều, cần bổ sung nhanh năng lượng và kali sau vận động.

Tuy nhiên, người huyết áp cao có kèm theo tiền tiểu đường, kháng insulin hoặc béo phì nên tránh ăn chuối quá chín thường xuyên, theo Healthline.