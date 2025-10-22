Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

4 loại trái cây giúp ‘làm sạch’ máu mỗi ngày

Ngọc Quý
Ngọc Quý
22/10/2025 20:20 GMT+7

Cơ thể con người có khả năng tự thanh lọc, đào thải độc tố thông qua gan, thận và hệ bạch huyết. Tuy nhiên, đời sống hiện đại với thực phẩm chế biến sẵn, căng thẳng và ô nhiễm khiến các cơ quan này dễ bị quá tải.

Một số loại trái cây giàu chất chống ô xy hóa, vitamin C và enzyme tự nhiên giúp hỗ trợ gan, thận hoạt động hiệu quả hơn, từ đó tăng cường khả năng thanh lọc và lưu thông máu, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Những loại trái cây được khoa học chứng minh có tác dụng thanh lọc cơ thể một cách tự nhiên và an toàn gồm:

Dưa hấu

Dưa hấu có đến hơn 90% là nước, cùng các hoạt chất như lycopene, citrulline có khả năng giảm viêm và tăng cường chức năng thận. Đặc biệt, chất citrulline giúp tăng lưu thông máu và loại bỏ amoniac, vốn là phụ phẩm độc hại được tạo ra trong quá trình chuyển hóa protein của cơ thể.

4 loại trái cây giúp ‘làm sạch’ máu mỗi ngày - Ảnh 1.

Dưa hấu có đến hơn 90% là nước cùng các hoạt chất hỗ trợ chức năng thận, nhờ đó giúp tăng cường thanh lọc cơ thể

ẢNH: AI

Dưa hấu còn có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, kích thích thải trừ độc tố qua nước tiểu và giữ huyết áp ổn định. Ăn dưa hấu thường xuyên trong mùa nóng còn có tác dụng bù nước, giải nhiệt và giảm gánh nặng cho gan, thận.

Chanh

Trên thực tế, chanh là một loại trái cây, được xếp vào nhóm trái cây có múi, chung với quýt, cam và bưởi. Chanh chứa nhiều vitamin C và a xít citric, 2 hoạt chất giúp hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể bằng cách tăng cường hoạt động của gan, thận và hệ miễn dịch.

Nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition cho thấy nước chanh giúp tăng sản xuất glutathione. Đây là chất chống ô xy hóa quan trọng giúp gan trung hòa độc tố.

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng kích thích tiết dịch mật, cải thiện tiêu hóa và thúc đẩy gan loại bỏ chất thải hiệu quả hơn. Ngoài ra, a xít citric trong chanh còn giúp cân bằng độ pH trong máu và tăng cường hấp thu khoáng chất như sắt và canxi.

Lựu

Lựu chứa punicalagin, một chất chống ô xy hóa mạnh có khả năng giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Uống nước ép lựu hằng ngày giảm đáng kể quá trình ô xy hóa cholesterol có hại, từ đó hạn chế hình thành mảng xơ vữa trong mạch máu. Ngoài ra, lựu còn giúp tăng sản xuất nitric oxide, một hợp chất giúp giãn mạch, cải thiện lưu thông máu và hoạt động tim mạch.

Đu đủ

Ăn đu đủ thường xuyên rất có lợi cho tiêu hóa và giải độc tế bào gan. Đu đủ chứa enzyme papain phân giải protein, nhờ đó giảm gánh nặng cho gan. Ngoài ra, một số dưỡng chất từ đu đủ sẽ làm tăng hoạt động các enzyme chống ô xy hóa như superoxide dismutase và catalase trong gan.

Điều này rất quan trọng vì gan là cơ quan chịu trách nhiệm cho quá trình chuyển hóa và thải độc. Cụ thể, gan xử lý các chất độc hại, thuốc và sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất trong máu trước khi máu được tuần hoàn trở lại cơ thể, theo Eating Well.

Tin liên quan

4 loại trái cây quen thuộc giúp ngăn ngừa ung thư

4 loại trái cây quen thuộc giúp ngăn ngừa ung thư

Chế độ ăn giàu trái cây là yếu tố rất quan trọng giúp cơ thể chống lại ung thư. Trái cây chứa nhiều chất chống ô xy hóa, vitamin và hợp chất sinh học giúp giảm tổn thương ADN, ngăn sự phát triển của tế bào ung thư.

Khám phá thêm chủ đề

trái cây Dưa hấu Hệ miễn dịch mảng xơ vữa động mạch chanh Lựu Đu đủ thanh lọc cơ thể chất thải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận