4 loại trái cây giúp ‘làm sạch’ máu mỗi ngày

Một số loại trái cây giàu chất chống ô xy hóa, vitamin C và enzyme tự nhiên giúp hỗ trợ gan, thận hoạt động hiệu quả hơn, từ đó tăng cường khả năng thanh lọc và lưu thông máu, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Những loại trái cây được khoa học chứng minh có tác dụng thanh lọc cơ thể một cách tự nhiên và an toàn gồm:

Dưa hấu

Dưa hấu có đến hơn 90% là nước, cùng các hoạt chất như lycopene, citrulline có khả năng giảm viêm và tăng cường chức năng thận. Đặc biệt, chất citrulline giúp tăng lưu thông máu và loại bỏ amoniac, vốn là phụ phẩm độc hại được tạo ra trong quá trình chuyển hóa protein của cơ thể.

Dưa hấu có đến hơn 90% là nước cùng các hoạt chất hỗ trợ chức năng thận, nhờ đó giúp tăng cường thanh lọc cơ thể ẢNH: AI

Dưa hấu còn có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, kích thích thải trừ độc tố qua nước tiểu và giữ huyết áp ổn định. Ăn dưa hấu thường xuyên trong mùa nóng còn có tác dụng bù nước, giải nhiệt và giảm gánh nặng cho gan, thận.

Chanh

Trên thực tế, chanh là một loại trái cây, được xếp vào nhóm trái cây có múi, chung với quýt, cam và bưởi. Chanh chứa nhiều vitamin C và a xít citric, 2 hoạt chất giúp hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể bằng cách tăng cường hoạt động của gan, thận và hệ miễn dịch.

Nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition cho thấy nước chanh giúp tăng sản xuất glutathione. Đây là chất chống ô xy hóa quan trọng giúp gan trung hòa độc tố.

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng kích thích tiết dịch mật, cải thiện tiêu hóa và thúc đẩy gan loại bỏ chất thải hiệu quả hơn. Ngoài ra, a xít citric trong chanh còn giúp cân bằng độ pH trong máu và tăng cường hấp thu khoáng chất như sắt và canxi.

Lựu

Lựu chứa punicalagin, một chất chống ô xy hóa mạnh có khả năng giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Uống nước ép lựu hằng ngày giảm đáng kể quá trình ô xy hóa cholesterol có hại, từ đó hạn chế hình thành mảng xơ vữa trong mạch máu. Ngoài ra, lựu còn giúp tăng sản xuất nitric oxide, một hợp chất giúp giãn mạch, cải thiện lưu thông máu và hoạt động tim mạch.

Đu đủ

Ăn đu đủ thường xuyên rất có lợi cho tiêu hóa và giải độc tế bào gan. Đu đủ chứa enzyme papain phân giải protein, nhờ đó giảm gánh nặng cho gan. Ngoài ra, một số dưỡng chất từ đu đủ sẽ làm tăng hoạt động các enzyme chống ô xy hóa như superoxide dismutase và catalase trong gan.

Điều này rất quan trọng vì gan là cơ quan chịu trách nhiệm cho quá trình chuyển hóa và thải độc. Cụ thể, gan xử lý các chất độc hại, thuốc và sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất trong máu trước khi máu được tuần hoàn trở lại cơ thể, theo Eating Well.