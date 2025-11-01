Chuyên gia dinh dưỡng chỉ cách uống cà phê tốt nhất cho sức khỏe

Tuy nhiên, để tối đa hóa lợi ích của cà phê, cần biết uống đúng cách. Từ những gì thêm vào cho đến cách pha chế, những thay đổi nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với sức khỏe.

Theo chuyên gia Morgan Pearson, thạc sĩ về dinh dưỡng và tác giả nhiều đầu sách dinh dưỡng tại Mỹ, sau đây là những cách thưởng thức cà phê lành mạnh được khoa học chứng minh.

Để tối đa hóa lợi ích của cà phê, cần biết uống đúng cách Ảnh: AI

Uống cà phê đen không đường

Nếu tập được thói quen uống cà phê đen nguyên chất, bạn đã bắt đầu một chế độ uống tốt cho sức khỏe. Cà phê đen tự nhiên giàu chất chống oxy hóa như axit chlorogenic, giúp giảm viêm, căng thẳng oxy hóa, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tim mạch, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Tuy nhiên, cần lưu ý khẩu phần và thời điểm uống, vì tiêu thụ quá nhiều caffeine vào cuối ngày có thể gây mất ngủ. Nếu muốn vị ngọt, nên thay đường quả la hán - những lựa chọn lành mạnh hơn.

Thêm một chút quế

Rắc một ít bột quế vào cà phê không chỉ tăng hương vị mà còn giúp cân bằng đường huyết và giảm viêm. Một số nghiên cứu cho thấy quế có thể tương tác tích cực với các chất chống oxy hóa trong cà phê, giúp tăng hiệu quả bảo vệ sức khỏe.

Pha thêm một thìa ca cao

Ca cao không đường chứa nhiều flavonoid có lợi cho tim mạch và tâm trạng. Thêm một thìa ca cao vào tách cà phê có thể làm tăng hoạt tính chống oxy hóa. Một số nghiên cứu còn cho thấy sự kết hợp giữa cà phê và ca cao có thể khuếch đại tác dụng có lợi này.

Thêm sữa không đường hoặc sữa thực vật

Nếu thích vị béo nhẹ, hãy chọn sữa tách béo hoặc sữa yến mạch không đường để tăng protein và canxi mà không nạp thêm chất béo bão hòa. Sữa hạnh nhân hoặc sữa đậu nành cũng là lựa chọn tốt, miễn là không chứa đường.

Thử thêm gừng

Một chút bột gừng có thể khiến tách cà phê trở nên ấm nồng, nhất là trong ngày lạnh. Gừng hỗ trợ tiêu hóa, giúp thúc đẩy trao đổi chất và lưu thông máu - cách đơn giản để "đánh thức" cả cơ thể lẫn vị giác, theo Verywell Health.