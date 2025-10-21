Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống cà phê nóng thay vì cà phê đá?

Như Quyên
Như Quyên
21/10/2025 16:58 GMT+7

Khi trời bắt đầu se lạnh, nhiều người thường muốn uống cà phê nóng buổi sáng để sưởi ấm từ bên trong thay vì cà phê đá. Điều này có thể tạo ra một vài khác biệt nhỏ sau đây.

Tác dụng của cà phê có thể bị giảm nhẹ

Hàm lượng caffeine trong cà phê nóng và cà phê đá là như nhau. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cà phê đá mang lại cảm giác tỉnh táo mạnh hơn.

Điều này có thể do cà phê nóng được uống chậm hơn cà phê đá, khiến tác dụng kích thích năng lượng giảm đi đôi chút. Việc nhâm nhi cà phê nóng chậm rãi giúp hạn chế tình trạng “tăng năng lượng đột ngột rồi tụt dốc” (energy crash) - thường xảy ra khi uống quá nhanh, theo Verywell Health (Mỹ).

Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống cà phê nóng thay vì cà phê đá? - Ảnh 1.

Một số nghiên cứu cho thấy cà phê nóng chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn cà phê đá

ẢNH: AI

Ra mồ hôi nhiều hơn

Nếu đã quen uống cà phê đá, khi chuyển sang cà phê nóng, bạn sẽ thấy mình đổ mồ hôi. Điều này không phải do đồ uống nóng làm tăng thân nhiệt. Các nhà khoa học cho rằng trong đường tiêu hóa có các cảm biến nhiệt độ, và chỉ sau khoảng một phút uống đồ nóng, chúng sẽ gửi tín hiệu kích thích tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn.

Dạ dày trở nên nhạy cảm hơn

Nghiên cứu cho thấy cà phê nóng có độ axit cao hơn cà phê ủ lạnh (cold brew), nên dễ gây khó chịu dạ dày hoặc trào ngược axit.

Cà phê cold brew được ngâm trong nước lạnh từ 12-24 giờ, quá trình này không dùng nhiệt nên ít giải phóng các hợp chất gây axit, giúp đồ uống dịu hơn. 

Tiêu thụ ít cà phê hơn, nạp ít đường hơn

Cà phê đá thường được uống nhanh để tránh tan đá, nên nhiều người có xu hướng uống 2-3 ly. Ngược lại, cà phê nóng cần thời gian nguội bớt trước khi uống, vì thế chúng thường được uống lâu hơn, từ đó giúp giảm lượng tiêu thụ cà phê trong ngày.

Bên cạnh đó, việc chuyển từ cà phê đá sang cà phê nóng cũng có thể giúp giảm đáng kể lượng đường nạp vào. Cà phê đá - đặc biệt là các loại bán ở quán - thường chứa đường và siro tạo vị. Trong khi đó, cà phê nóng như latte, cappuccino hay flat white thường không thêm đường sẵn, bạn có thể tự điều chỉnh tùy khẩu vị.

Hạn chế lượng đường trong cà phê không chỉ giúp cân bằng năng lượng mà còn góp phần phòng ngừa tăng cân, cao huyết áp, sâu răng, tiểu đường và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Nhận được nhiều chất chống oxy hóa hơn

Một số nghiên cứu cho thấy cà phê nóng chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn cà phê đá. Chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do (phân tử không ổn định gây tổn thương tế bào), từ đó bảo vệ cơ thể khỏi lão hóa và bệnh tật. Dù vậy, các nghiên cứu hiện tại còn hạn chế và chưa đủ mạnh để khẳng định chắc chắn điều này.

Khám phá thêm chủ đề

cà phê nóng cà phê đá chất chống oxy hóa tiểu đường Mồ hôi cà phê
