Sức khỏe

Tác động bất ngờ của sữa đậu nành với mỡ máu

Ngọc Quý
Ngọc Quý
03/10/2025 06:32 GMT+7

Sữa đậu nành được ưa chuộng nhờ ưu điểm ít chất béo bão hòa và chứa protein thực vật. Chưa dừng lại ở đó, loại sữa này còn ảnh hưởng đến các chỉ số cholesterol và chất béo trung tính trong máu.

Một trong những tác động hay được nhắc đến nhất của sữa đậu nành là giúp giảm cholesterol "xấu" LDL và cholesterol toàn phần. Một nghiên cứu của Đại học Stanford (Mỹ) cho thấy hấp thụ protein đậu nành khoảng 25 gram mỗi ngày giúp giảm cholesterol LDL khoảng 5%, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tác động bất ngờ của sữa đậu nành với mỡ máu - Ảnh 1.

Uống sữa đậu nành đều đặn có thể giúp giảm mỡ máu

ẢNH: AI

Trong khi đó, một phân tích tổng hợp công bố trên chuyên san Journal of Nutrition cho thấy tiêu thụ khoảng 25 gram protein đậu nành mỗi ngày có thể giảm khoảng 3,2% cholesterol "xấu" LDL và 2,8% cholesterol tổng thể.

Những kết quả nghiên cứu này cho thấy nếu chúng ta dùng sữa đậu nành kết hợp với một chế độ ăn có kiểm soát, ít chất béo có hại, không quá nhiều đường sẽ làm giảm cholesterol có hại. Do đó, sữa đậu nành hoàn toàn có thể thêm vào chế độ ăn giúp kiểm soát mỡ máu.

Vì sao sữa đậu nành giúp giảm mỡ máu

Để hiểu vì sao sữa đậu nành giúp giảm mỡ máu thì cần nhìn vào các thành phần sinh học của đậu nành, chẳng hạn protein thực vật, hợp chất isoflavone và sterol thực vật.

Nếu dùng protein đậu nành để thay thế cho protein động vật, chẳng hạn sữa bò hay thịt, thì sẽ làm giảm hấp thu cholesterol ngoại sinh và giảm sản xuất cholesterol nội sinh. Một nghiên cứu trên chuyên san Circulation ghi nhận việc dùng protein đậu nành thay protein động vật có thể giúp hạ cholesterol máu.

Bên cạnh đó, hợp chất Isoflavone có trong đậu nành được cho là tham gia vào việc điều hòa enzyme chuyển hóa lipid, giảm căng thẳng ô xy hóa trong thành mạch máu và cải thiện chức năng nội mô. Chẳng hạn, trong nhóm isoflavone có một chất gọi là genistein. Chất này có tác dụng chống ô xy hóa, điều chỉnh biểu hiện gien liên quan đến chuyển hóa lipid.

Sterol thực vật trong đậu nành có cấu trúc gần giống cholesterol. Khi vào ruột, sterol thực vật làm giảm lượng cholesterol được hấp thụ vào máu.

Để sữa đậu nành thực sự có tác động đến mỡ máu, mọi người cần duy trì thói quen uống đều đặn. Trong các nghiên cứu, sữa đậu nành có tác dụng giảm cholesterol có hại khi dùng khoảng 25 gram protein đậu nành mỗi ngày trong thời gian tối thiểu vài tuần đến vài tháng. Lượng protein này có thể từ sữa đậu nành, đậu phụ hay các sản phẩm làm từ đậu nành khác.

Nếu dùng sữa đậu nành nhưng đồng thời cũng ăn nhiều chất béo, thịt mỡ, đường bột thì tác dụng của sữa đậu nành sẽ giảm xuống. Để đạt tác dụng rõ rệt, cần kết hợp với chế độ ăn ít chất béo bão hòa, nhiều rau quả, chất xơ và hạn chế thực phẩm chế biến, theo Healthline.

Với người bị tiểu đường, sữa đậu nành có thực sự tốt hay không lại tùy thuộc vào loại sữa mà họ chọn.

