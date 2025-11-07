Ngày mới với tin tức sức khỏe: Lưu ý khi ăn tối để tránh gan nhiễm mỡ

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Ăn sáng thế nào để mỡ bụng giảm nhanh hơn khi tập thể dục?; Uống nước atisô mỗi ngày tốt cho gan như thế nào?; Bác sĩ tiết lộ loại thức uống có thể làm giảm mỡ trong gan...

Ăn tối muộn có làm người trung niên bị mỡ máu, gan nhiễm mỡ?

Ở tuổi trung niên, tốc độ trao đổi chất chậm lại, khả năng chuyển hóa chất béo và đường giảm dần. Trong khi đó, thói quen ăn tối muộn ngày càng phổ biến do áp lực công việc và sinh hoạt muộn.

Ăn tối muộn làm tăng nguy cơ mỡ máu và gan nhiễm mỡ ở người trung niên vì những tác động sau:

Cơ thể con người có đồng hồ sinh học nội tại giúp điều khiển quá trình tiết hoóc môn, chuyển hóa năng lượng và hoạt động của gan. Khi ăn trễ, đặc biệt sau 21 giờ, quá trình tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng bị lệch khỏi nhịp sinh học - vốn ưu tiên cho hoạt động ban ngày.

Ăn tối muộn có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh gan nhiễm mỡ ẢNH: AI

Theo nghiên cứu công bố trên chuyên san Cell Reports, ăn tối quá muộn làm rối loạn nhịp sinh học của gan, giảm hoạt động của các enzyme ô xy hóa a xít béo và tăng biểu hiện các gien liên quan đến tổng hợp và tích trữ lipid. Hệ quả là năng lượng dư thừa dễ chuyển thành chất béo trung tính. Đây là tiền đề dẫn đến gan nhiễm mỡ và rối loạn mỡ máu.

Không những vậy, một số bằng chứng khoa học còn cho thấy những người ăn tối muộn có nồng độ đường glucose và insulin trong máu cao hơn so với nhóm ăn sớm dù nạp cùng lượng calo. Điều này chứng tỏ khả năng chuyển hóa giảm vào ban đêm.

Thói quen ăn tối muộn liên quan đến tăng chất béo trung tính và cholesterol "xấu" LDL. Đây là 2 yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh tim mạch. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 7.11.

Ăn sáng thế nào để mỡ bụng giảm nhanh hơn khi tập thể dục?

Bụng là nơi dễ tích mỡ nhưng lại rất khó giảm. Sau khi duy trì tập thể dục đều đặn, yếu tố quyết định tiếp theo để tối ưu hóa hiệu quả giảm mỡ vào buổi sáng là chọn món ăn phù hợp.

Bữa sáng không chỉ cần có lượng calo phù hợp mà còn phải tính đến thành phần protein, chất xơ, chỉ số đường huyết trong món ăn và tần suất ăn. Nhiều nghiên cứu cho thấy bữa sáng giàu protein kết hợp với tinh bột phức tạp giúp kiểm soát cảm giác đói và cải thiện giảm mỡ bụng.

Một bữa sáng với yến mạch, trứng luộc và một ít rau là rất phù hợp với người muốn giảm cân ẢNH: AI

Để giúp giảm mỡ bụng nhanh hơn khi tập luyện, vào bữa sáng, mọi người hãy ưu tiên ăn những món sau:

Đậu hũ và bột whey. Bữa sáng nhiều protein với trứng, sữa chua, đậu hũ, các loại đậu hay bột whey giúp tăng cảm giác no, giảm lượng calo tiêu thụ cả ngày và bảo toàn khối cơ khi giảm cân. Trong một thử nghiệm lâm sàng đăng trên chuyên san Obesity, các nhà khoa học phát hiện thường xuyên ăn sáng bằng món giàu protein giúp ngăn ngừa tăng khối mỡ ở những thanh niên thừa cân, béo phì.

Protein kích hoạt các hoóc môn tạo cảm giác no, làm chậm quá trình tiêu hóa. Để tiêu hóa protein, cơ thể cũng sẽ tiêu hao nhiều calo hơn so với tinh bột và chất béo. Khi kết hợp với tập luyện sức mạnh, protein giúp duy trì hoặc tăng khối cơ tốt hơn, từ đó tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản và góp phần giảm mỡ bụng.

Trứng. Nhiều nghiên cứu cho thấy bữa sáng có trứng làm tăng cảm giác no và hỗ trợ giảm cân tốt hơn so với bữa sáng giàu tinh bột tinh chế như bánh mì hay bánh ngọt. Những thành phần dinh dưỡng quan trọng trong trứng là protein, choline, vitamin B2, B6, B12 và nhiều dưỡng chất khác. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 7.11.

Uống nước atisô mỗi ngày tốt cho gan như thế nào?

Trà atisô là loại thức uống có tác dụng thanh lọc, đặc biệt tốt cho gan và hệ tiêu hóa. Trong y học hiện đại, những lợi ích này được chứng minh nhờ nghiên cứu về các hoạt chất sinh học trong cây atisô.

Uống trà atisô mỗi ngày có thể giúp gan khỏe mạnh hơn nhờ những tác động sau:

Atisô thúc đẩy gan thải độc tự nhiên

Gan được ví như nhà máy hóa chất của cơ thể, có nhiệm vụ thải độc, tổng hợp protein và chuyển hóa chất béo. Trong quá trình này, gan sản sinh ra các enzym chuyển hóa để trung hòa các chất độc.

Hợp chất chính trong atisô là cynarin. Chất này được khoa học chứng minh có khả năng kích thích tiết mật, hỗ trợ gan đào thải các chất chuyển hóa qua đường tiêu hóa.

Nước atisô có tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan ẢNH: AI

Bảo vệ tế bào gan. Căng thẳng ô xy hóa là một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương tế bào gan, đặc biệt ở người bị gan nhiễm mỡ, viêm gan hoặc sử dụng thuốc dài ngày. Các polyphenol trong atisô, đặc biệt là luteolin và chlorogenic a xít, có khả năng trung hòa gốc tự do và ngăn chặn quá trình ô xy hóa các a xít béo không bão hòa trong màng tế bào. Đây là nguyên nhân khiến màng tế bào gan bị phá hủy.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san Frontiers in Pharmacology cho thấy chiết xuất lá atisô giúp giảm đáng kể các dấu hiệu tổn thương gan ở chuột bị gây độc gan bằng carbon tetrachloride, đồng thời tăng nồng độ chất chống ô xy hóa nội sinh quan trọng của gan. Nghiên cứu này cũng cho thấy hiệu quả bảo vệ của atisô tương đương với silymarin, hoạt chất chính trong cây kế sữa.

Hỗ trợ giảm mỡ gan. Một trong những lợi ích nổi bật nhất của atisô là cải thiện chuyển hóa lipid, vốn là yếu tố then chốt trong phòng ngừa gan nhiễm mỡ không do rượu. Các chất chống ô xy hóa luteolin và cymaroside trong atisô giúp ức chế các enzyme tổng hợp cholesterol của cơ thể, nhờ đó giúp giảm cholesterol trong máu. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!