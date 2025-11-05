Bác sĩ 24/7: Ăn trứng lòng đào mỗi ngày có tốt?

Thạc sĩ - bác sĩ Võ Thị Tố Hi, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), giải đáp: Trứng là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp gần như đầy đủ các nhóm chất cần thiết cho cơ thể. Trong trứng có protein chất lượng cao, dễ hấp thu, giúp xây dựng và phục hồi tế bào, cơ bắp; đồng thời lòng đỏ chứa các vitamin A, D, E, K, B2, B12 và nhiều khoáng chất như sắt, kẽm, phospho, selen - dưỡng chất quan trọng cho não bộ và hệ thần kinh.

Trứng lòng đào giữ lại nhiều vitamin và chất chống oxy hóa hơn so với trứng luộc kỹ. Tuy nhiên, mức độ chín ảnh hưởng đến cả lợi ích và rủi ro Ảnh: AI

Ăn trứng với lượng phù hợp, kết hợp chế độ ăn cân đối và lối sống lành mạnh, có thể hỗ trợ sức đề kháng, cải thiện trí nhớ, duy trì sức khỏe tim mạch và thị lực.

Nhiều người thích ăn trứng lòng đào vì vị béo ngậy và mềm mịn. Thực tế, trứng lòng đào giữ lại nhiều vitamin và chất chống oxy hóa hơn so với trứng luộc kỹ. Tuy nhiên, mức độ chín ảnh hưởng đến cả lợi ích và rủi ro.

Trứng lòng đào (lòng đỏ còn lỏng và lòng trắng hơi sệt): Giữ tốt các vitamin nhạy nhiệt như B2, choline, nhưng lòng trắng sống chứa avidin, có thể làm giảm hấp thu biotin. Đồng thời, mức độ chín này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm Salmonella cao hơn, do đó không nên dùng cho trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch suy giảm.

Trứng chín vừa (lòng đỏ hơi đặc và lòng trắng chín hoàn toàn): An toàn và vẫn giàu dinh dưỡng, phù hợp với hầu hết người trưởng thành.

Trứng chín kỹ (lòng đỏ và lòng trắng đều cứng): Tuy một số vitamin nhạy nhiệt bị giảm, song an toàn tuyệt đối, phù hợp với người cần ăn chín kỹ.

Một ngày ăn bao nhiêu trứng là hợp lý?

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA, 2020), người khỏe mạnh có thể ăn 1 quả trứng/ngày mà không làm tăng nguy cơ tim mạch. Người có mỡ máu cao, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch nên giới hạn 3-4 quả/tuần, ưu tiên lòng trắng vì gần như không chứa cholesterol.

Trứng lòng đào là món ăn bổ dưỡng, nhưng hãy chọn trứng sạch, nấu chín vừa để đảm bảo hấp thu tối ưu và an toàn. Một quả trứng mỗi ngày - nhỏ mà "có võ" - chính là bí quyết dinh dưỡng vàng cho sức khỏe. Ngoài ra, trong khẩu phần ăn nên kết hợp đa dạng các nguồn protein khác như cá, đậu, rau củ… để đảm bảo dinh dưỡng cân đối.