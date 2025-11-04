Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bác sĩ chỉ 4 cách ăn trứng tốt nhất cho sức khỏe, bạn thích cách nào?

Thiên Lan
Thiên Lan
04/11/2025 09:08 GMT+7

Trứng là một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất mà bạn có thể ăn. Chúng chứa nhiều protein, chất béo lành mạnh cùng các vitamin và khoáng chất như B12, vitamin A, choline, selen.

Đặc biệt, cách bạn chế biến trứng sẽ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng và lượng calo của món ăn.

Sau đây là 4 cách chế biến trứng tốt cho sức khỏe, theo các chuyên gia dinh dưỡng.

Trứng luộc

Luộc trứng giúp hạn chế lượng chất béo nạp vào cơ thể. Bác sĩ Mariam Zakhary, Trung tâm y tế Ikon Recovery (Mỹ), cho biết: Trứng luộc giúp giữ nguyên phần lớn dưỡng chất mà không làm tăng thêm calo từ chất béo. Ngoài ra, luộc trứng giúp tăng khả năng hấp thu các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, theo trang tin sức khỏe Health.

Bác sĩ chỉ 4 cách ăn trứng tốt nhất cho sức khỏe, bạn thích cách nào? - Ảnh 1.

Trứng luộc giữ nguyên phần lớn dưỡng chất mà không làm tăng thêm calo từ chất béo

Ảnh: AI

Trứng chần

Theo chuyên gia dinh dưỡng Helen Tieu, người sáng lập Trung tâm tư vấn dinh dưỡng Diet Redefined (Canada), trứng chần là cách đơn giản giúp giảm lượng calo vì không cần thêm dầu. Một số nghiên cứu còn cho thấy chần trứng có thể cải thiện khả năng tiêu hóa chất béo và protein so với trứng luộc.

Trứng khuấy (trứng bác)

Chuyên gia Tieu khuyến nghị thêm rau như ớt chuông, rau chân vịt, nấm hoặc cà chua vào trứng khuấy để tăng lượng chất xơ và giúp no lâu hơn.

Trứng chiên

Trứng chiên có thể kết hợp với rau, phô mai và thảo mộc. Dùng chảo chống dính giúp giảm dầu mỡ, đồng thời bổ sung rau để tăng chất xơ và chất chống oxy hóa.

Tóm lại, trứng là thực phẩm giàu dưỡng chất, phù hợp với hầu hết chế độ ăn. Cách chế biến trứng ảnh hưởng lớn đến giá trị dinh dưỡng, trong đó, luộc, chần và món trứng bác là những lựa chọn tốt nhất. Kết hợp thêm rau, phô mai giúp tăng protein, chất xơ và giữ bữa ăn cân bằng, theo Health.

Khám phá thêm chủ đề

