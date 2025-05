Hậu quả khó lường khi dùng paracetamol quá liều

BN nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, tay chân mềm nhũn, không còn khả năng tự chủ. Gia đình cho biết BN có tiền sử đái tháo đường hơn 10 năm, duy trì thuốc điều trị đái tháo đường. Bà cũng thường xuyên bị đau đầu, nhiều lần thăm khám không phát hiện bệnh lý cụ thể nên giữ thói quen tự mua thuốc về uống. Mỗi khi có cơn đau đầu, bà dùng paracetamol kết hợp một số thuốc bổ não mà không có chỉ định của bác sĩ.

Paracetamol là thuốc không cần kê đơn, an toàn nếu dùng đúng liều Ảnh: ĐÀO NGỌC THẠCH

Khuya 21.5, BN bị đau đầu dữ dội nên đã tự uống vài viên paracetamol. Do không thấy giảm đau, bà tiếp tục uống thêm. Theo ước tính của gia đình, BN đã uống liên tục khoảng 20 viên paracetamol, phải cấp cứu ngay trong đêm. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, BN được xử trí cấp cứu với chẩn đoán ngộ độc paracetamol. Hiện tại, sức khỏe đã ổn định.

Bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết paracetamol (còn gọi là acetaminophen) là loại thuốc giảm đau, hạ sốt phổ biến, thường được sử dụng trong các trường hợp đau nhẹ đến vừa, sốt do cảm lạnh hoặc cảm cúm. Thuốc được mua bán dễ dàng, không cần kê đơn và nhìn chung có độ an toàn cao nếu dùng đúng liều. Tuy nhiên, nếu lạm dụng hoặc dùng quá liều, paracetamol có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, đặc biệt là tổn thương gan, thậm chí dẫn đến suy gan cấp nếu không được can thiệp kịp thời.

Bác sĩ Trần Văn Bắc khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng thuốc giảm đau khi chưa rõ nguyên nhân bệnh. Việc uống liên tục nhiều viên hoặc kết hợp các loại thuốc có cùng hoạt chất paracetamol rất dễ dẫn đến quá liều mà người dùng không nhận ra.

Khi có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thuốc như buồn nôn, mệt lả, đau tức vùng gan, vàng da, lú lẫn…, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Đặc biệt, người cao tuổi và người có bệnh nền như đái tháo đường, tim mạch, gan, thận... nên tham khảo bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, kể cả thuốc không kê đơn.