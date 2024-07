Histamin trong cá thu gây ngộ độc cho 142 công nhân ở Hải Phòng

Chiều 4.7, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tổ chức, ông Nguyễn Văn Toản, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Phòng, cho biết nguyên nhân khiến hơn 142 công nhân tại Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm, xã An Hồng, H.An Dương bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng cơm trưa tại bếp ăn nhà máy là từ món cá thu kho dưa chua.

Các công nhân Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm bị ngộ độc thực phẩm được đưa đến bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu chiều 17.6. CTV

Theo ông Toản, kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm cá thu kho trong khẩu phần thức ăn của công nhân trưa 27.6, phát hiện hàm lượng histamin cao gấp 40 lần giới hạn cho phép. Các mẫu khác như canh rau ngót, bí xanh, dưa hấu… không phát hiện dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật.

Histamin là một chất tồn tại sẵn trong cá thu, cá ngừ cũng như nhiều loài cá biển khác và đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh một số phản ứng của cơ thể như: dị ứng, sốc phản vệ, tăng bài tiết nước mắt, nước mũi...v.v. Vì thế, có thể khẳng định món cá thu kho với hàm lượng histamin cao đã gây ngộ độc cho công nhân.

Lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Phòng cũng cho biết, Sở Y tế Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND TP.Hải Phòng xử phạt đơn vị cung cấp suất ăn là Công ty TNHH dịch vụ Thành Hưng với số tiền 180 triệu đồng. Đồng thời, dừng hoạt động đối với doanh nghiệp này trong thời gian từ 3 - 5 tháng theo quy định.

Như tin đã đưa, trưa 27.6, gần 800 cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm làm việc tại nhà máy đóng tàu tại xã An Hồng (H.An Dương, TP.Hải Phòng) ăn trưa tại nhà ăn công ty. Thực đơn gồm nhiều món, trong đó có cá thu kho dưa và thịt gà rang. Tuy nhiên, sau ăn khoảng 30 phút, 142 công nhân dùng món cá thu kho dưa có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm phải nhập viện.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến chiều tối qua, 140 công nhân sức khỏe ổn định trở lại, xuất viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế Hải Phòng đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm; tổ chức điều tra vụ việc theo quy định, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng…

Cơ quan CSĐT Công an H.An Dương cũng đã vào cuộc xác minh có hay không dấu hiệu vi phạm khiến các công nhân bị ngộ độc thực phẩm.