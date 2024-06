Công an điều tra vụ 142 công nhân bị ngộ độc thực phẩm ở Hải Phòng

Ngày 28.6, Cơ quan CSĐT Công an H.An Dương (TP.Hải Phòng) đang vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm, khiến 142 công nhân viên nhập viện cấp cứu trong chiều qua 27.6.

Sau bữa trưa tại bếp ăn tập thể, 142 công nhân Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm (xã An Hồng, H.An Dương, TP.Hải Phòng) bị ngộ độc thực phẩm CTV

Như tin đã đưa, trưa 27.6, gần 800 cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm làm việc tại nhà máy đóng tàu tại xã An Hồng (H.An Dương, TP.Hải Phòng) ăn trưa tại nhà ăn công ty. Thực đơn gồm nhiều món, trong đó có cá thu kho dưa và thịt gà rang. Tuy nhiên, sau ăn khoảng 30 phút, 142 công nhân dùng món cá thu kho dưa có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm phải nhập viện.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến chiều tối qua, 140 công nhân sức khỏe ổn định trở lại, xuất viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế Hải Phòng khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên.

Đồng thời, đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm; tổ chức điều tra vụ việc theo quy định, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét xét nghiệm tìm nguyên nhân; phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Sở Y tế Hải Phòng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến; tuyên truyền, giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, đơn vị ký hợp đồng cung cấp thực phẩm cho Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm là Công ty TNHH dịch vụ Thành Hưng (trụ sở tại xã Đặng Cương, H.An Dương, TP.Hải Phòng). Công ty này đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm vào ngày 13.6 vừa qua.

Sáng nay 28.6, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, bà Vũ Thị Hiền, đại diện Công ty TNHH dịch vụ Thành Hưng, cho biết cá thu dùng để chế biến món cá thu kho dưa chua khiến các công nhân ăn vào bị ngộ độc được Công ty TNHH MTV cung ứng và phát triển nông nghiệp Bắc Việt (gọi tắt Công ty Bắc Việt) cung cấp. Việc mua bán cá thu bà Hiền khẳng định có hóa đơn chứng từ và được công ty lưu giữ, cung cấp cho cơ quan điều tra.

Liên hệ với Công ty Bắc Việt (trụ sở chính tại xóm Mới, thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, H.An Dương, TP.Hải Phòng), người đại diện công ty này cho PV biết, cá thu Công ty Bắc Việt cung cấp cho Công ty TNHH dịch vụ Thành Hưng được doanh nghiệp này mua từ Công ty thủy sản Hạ Long.