Vụ 71 công nhân nhập viện: Món cá rán có chất histamin

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến 71 công nhân làm việc tại một nhà máy may mặc ở H.Yên Thành (Nghệ An) bị ngộ độc thực phẩm, ngày 5.6, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chuyên môn đã xác định trong mẫu cá bạc má rán trong bữa ăn của các công nhân có chất histamin với hàm lượng 739 mg/kg.

Các công nhân ngộ độc phải nhập viện điều trị

Đây là kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn trong bữa ăn do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thực hiện. Chất histamin là một trong những nguyên nhân phổ biến làm trầm trọng hóa tình trạng dị ứng của nhiều người có cơ địa mẫn cảm và ảnh hưởng đến sức khoẻ. Các triệu chứng của những công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn được ghi nhận cũng tương tự triệu chứng ngộ chất histamin gây ra.

Tuy nhiên, ông Phạm Ngọc Quy, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An, cho biết sau khi có kết quả kiểm nghiệm, hội đồng chuyên môn sẽ họp để đánh giá và xác định nguyên nhân cụ thể gây ngộ độc.

Cơ quan chức năng kiểm tra bếp ăn của nhà máy

Như Thanh Niên đã thông tin, sau bữa ăn trưa ngày 28.5 vừa qua, 71 công nhân một công ty may mặc trên địa bàn H.Yên Thành bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu, điều trị với các triệu chứng đau đầu, tê tay, buồn nôn, đau bụng, phát ban đỏ.

Trong bữa ăn trưa này, bếp ăn nhà máy phục vụ 1.416 suất ăn cho công nhân với 5 món: cá bạc má rán, mướp xào giá, trứng luộc, canh rau, xoài tráng miệng... Đơn vị cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho bếp ăn là một doanh nghiệp tư nhân ở xã Hoa Thành, H.Yên Thành.