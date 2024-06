Nghệ An lập 74 đội hình thanh niên hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV

Ngày 5.6, thông tin từ Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết, Ban Chỉ huy chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Nghệ An vừa thành lập 74 đội hình thanh niên tình nguyện với 1.100 đoàn viên, thanh niên tham gia đợt thi đua cao điểm "30 ngày đêm tình nguyện vượt nắng, thắng mưa" tham gia hỗ trợ thực hiện công trình đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh.



Tỉnh đoàn Nghệ An thăm và tặng quà lực lượng thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh T.Đ

Đây là chiến dịch nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Ban Bí thư T.Ư Đoàn trong việc huy động thanh niên tình nguyện hỗ trợ xây dựng công trình đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành đúng kế hoạch.

Theo đó, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ tham gia tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của công trình đường dây 500 kV mạch 3 cho đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân. Thanh niên tiên phong tham gia vận động gia đình, người thân và địa phương nhanh chóng giải phóng, bàn giao mặt bằng hành lang tuyến nơi có đường dây 500 kV mạch 3 đi qua.

Tỉnh đoàn Nghệ An thăm, động viên lực lượng thi công đường dây 500 kV mạch 3 qua H.Yên Thành T.Đ

Ngoài ra, các đội hình thanh niên tình nguyện các cấp phát huy tinh thần xung kích, sức trẻ tổ chức lao động công ích, tham gia hỗ trợ xây dựng công trình để sớm đưa đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua tỉnh Nghệ An hoàn thành trước ngày 30.6.

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An, cho biết những ngày qua, Tỉnh đoàn Nghệ An đã đồng hành với lực lượng thi công đường dây 500 kV mạch 3, huy động thanh niên tình nguyện tích cực hỗ trợ vòng ngoài cho các đội thi công. Trước mắt, thanh niên tình nguyện sẽ tổ chức các bữa cơm công trường, hỗ trợ kéo dây khi đơn vị thi công cần sự hỗ trợ.

Lực lượng thanh niên hỗ trợ thi công đường dây 500 kV mạch 3 T.Đ

Trước đó, ngày 4.6, đoàn công tác của Tỉnh đoàn Nghệ An do chị Nguyễn Thị Phương Thúy làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, tặng quà tiếp sức cho 11 đội hình thi công công trình đường điện 500 kV mạch 3 qua Nghệ An tại các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu.

Trong chiến dịch hè tình nguyện năm nay, các tổ chức Đoàn ở Nghệ An đã ra quân phát quang nhiều hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh.