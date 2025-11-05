Trà đen và cà phê đen: Loại nào tốt hơn cho sức khỏe?

Sau đây, một chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu đã phân tích cụ thể về lợi ích sức khỏe của trà đen và cà phê đen, theo trang Times of India (Ấn Độ).

Cuộc tranh luận giữa trà đen và cà phê đen

Trà và cà phê là 2 loại đồ uống phổ biến trên thế giới, được yêu thích ở mọi nơi. Tuy nhiên, cuộc tranh luận về việc loại nào tốt hơn cho sức khỏe vẫn luôn tiếp diễn.

Bà Suman Agarwal, chuyên gia dinh dưỡng ở Ấn Độ, đã chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này.

Cả trà và cà phê đều tốt cho sức khỏe Ảnh: AI

Về hàm lượng caffeine. Cà phê đen là một trong những loại đồ uống được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Được pha từ hạt cà phê rang, nó thường được uống vào buổi sáng nhờ khả năng kích thích và giúp tỉnh táo mạnh mẽ.

Các nghiên cứu cho thấy cà phê giúp cải thiện tâm trạng và khả năng tập trung ở người trưởng thành khỏe mạnh.

Theo Thư viện Y học Quốc gia Mỹ, một cốc cà phê (khoảng 240 ml) chứa 80-100 mg caffeine. Trong khi đó, một tách trà đen chỉ chứa khoảng 30-50 mg caffeine, còn trà xanh hoặc trà trắng thì thấp hơn nữa.

Chuyên gia Agarwal giải thích: "Do chứa lượng caffeine cao, cà phê làm tăng mạnh dopamine - chất dẫn truyền thần kinh giúp con người cảm thấy tỉnh táo nhanh chóng. Trà cũng giúp bạn tỉnh táo, nhưng trong trà có L-theanine, một loại axit amin giúp hệ thần kinh thư giãn, vì vậy nó cân bằng lại tác động kích thích của caffeine".

Tác động đến trao đổi chất và đốt mỡ. Cả trà và cà phê không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn có tác dụng thúc đẩy trao đổi chất và hỗ trợ đốt mỡ. Nhiều người tin rằng 2 loại đồ uống này có thể giúp giảm cân - và điều đó có phần đúng.

Chuyên gia Agarwal cho biết: "Cà phê chứa axit chlorogenic, giúp hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo".

Một nghiên cứu năm 2021 do các nhà khoa học tại Đại học Southampton và Edinburgh (Anh) thực hiện cho thấy việc uống 3 cốc cà phê mỗi ngày có thể giảm 20% nguy cơ gan nhiễm mỡ và giảm 49% nguy cơ tử vong do bệnh gan mạn tính.

Trà đen cũng có vai trò tích cực đối với quá trình trao đổi chất. "Trà đen, trà Darjeeling, trà silver tip và trà trắng chứa nhiều polyphenol và catechin, giúp tăng cường trao đổi chất và thúc đẩy đốt mỡ", chuyên gia Agarwal chia sẻ.

Yếu tố căng thẳng. Nhiều người bắt đầu buổi sáng bằng một tách cà phê vì tác dụng "đánh thức" nhanh chóng. Tuy nhiên, hàm lượng caffeine cao trong cà phê có thể khiến nồng độ cortisol (hormone gây căng thẳng) trong cơ thể tăng lên.

Chuyên gia cảnh báo rằng cà phê không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những ai dễ bị lo âu hoặc mất ngủ.

Ngược lại, trà có tác dụng êm dịu hơn cho hệ thần kinh. Tuy nhiên, bà Agarwal cũng lưu ý rằng cả trà và cà phê đều có thể gây khó chịu dạ dày ở những người có vấn đề về tiêu hóa. "Cả trà và cà phê đều có thể gây tình trạng dư axit dạ dày nếu bạn vốn có vấn đề về dạ dày", bà Agarwal chia sẻ thêm.

Chuyên gia Agarwal cho rằng, việc chọn trà hay cà phê để thưởng thức tùy theo sở thích và cơ địa của từng người. Tuy nhiên, không nên cho trẻ uống 2 loại thức uống này, vì chúng có thể cản trở quá trình hấp thụ canxi và sắt.

