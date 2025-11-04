Điều gì xảy ra với hệ miễn dịch và đường huyết khi uống trà xanh pha chanh?

Sau đây là các lợi ích của trà xanh pha chanh, theo trang Verywell Health (Mỹ).

Giảm đường huyết

Uống trà xanh trong vài tuần có thể giúp điều hòa lượng đường trong máu, nhờ vào các chất chống oxy hóa gọi là catechin. Những hợp chất này giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe đường ruột, từ đó giúp hạ đường huyết ở cả người khỏe mạnh lẫn những người mắc hội chứng chuyển hóa (các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường).

Nghiên cứu cũng cho thấy việc uống trà xanh giúp giảm đường huyết lúc đói - tức là lượng đường trong máu sau khi nhịn ăn 8 đến 12 tiếng.

Ngoài ra, nước chanh, dù uống riêng hay pha vào trà xanh, có thể giúp kiểm soát đường huyết sau bữa ăn, nhờ làm chậm quá trình cơ thể tiêu hóa tinh bột.

Trà pha chanh là một loại đồ uống thanh mát, có thể dùng nóng hoặc lạnh Ảnh: AI

Ngăn ngừa kháng insulin

Uống trà xanh pha chanh có thể giúp phòng ngừa kháng insulin - tình trạng cơ thể không phản ứng với insulin (hormone điều hòa đường huyết) đúng cách.

Các chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp giảm viêm và hạ căng thẳng oxy hóa, nhờ đó cải thiện khả năng sử dụng insulin hiệu quả hơn, đồng thời ức chế hấp thu carbohydrate trong quá trình tiêu hóa.

Một nghiên cứu cho thấy những người mắc tiểu đường loại 2 uống chiết xuất trà xanh trong 16 tuần đã có sự giảm đáng kể tình trạng kháng insulin.

Uống trà xanh pha chanh cải thiện chức năng hệ miễn dịch

Uống trà xanh pha chanh thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và tăng khả năng đề kháng nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol trong trà và vitamin C trong chanh.

Epigallocatechin gallate (EGCG) - một loại polyphenol trong trà xanh - giúp giảm viêm và bảo vệ khỏi các rối loạn miễn dịch. Selenium và axit amin L-theanine trong trà xanh có thể hỗ trợ tế bào bạch cầu tiêu diệt vi khuẩn, virus. Vitamin C trong chanh giúp giảm viêm, tăng cường chức năng tế bào miễn dịch và hỗ trợ cơ thể chống lại hoặc phục hồi sau nhiễm trùng.

Cách kết hợp trà xanh và chanh vào chế độ ăn uống

Một vài gợi ý giúp bạn thêm trà xanh pha chanh vào thực đơn hằng ngày:

Lưu ý lượng caffeine trong trà xanh. Nếu bạn nhạy cảm, có thể chọn phiên bản không caffeine (decaf) - dù điều này có thể làm giảm một phần chất chống oxy hóa. Vắt một lượng chanh vừa đủ để tăng hương vị chua nhẹ và hạn chế việc thêm đường tinh luyện. Uống kèm bữa ăn nhẹ giàu chất xơ (như ngũ cốc nguyên hạt hoặc các loại hạt) để giúp ổn định đường huyết tốt hơn.

Nhìn chung, trà xanh pha chanh an toàn cho hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh, nhưng có thể không phù hợp với người nhạy cảm với caffeine hoặc đang dùng thuốc có tương tác với trà xanh.

Bạn có thể thưởng thức một tách trà xanh pha chanh vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn - vừa giúp thanh lọc cơ thể, vừa hỗ trợ sức khỏe đường huyết và miễn dịch một cách tự nhiên.