Gan nhiễm mỡ, xơ gan: Các dấu hiệu nhận biết từ bàn tay

Bàn tay có thể phản ánh sức khỏe của gan trước khi các triệu chứng khác xuất hiện. Nguyên nhân là do tổn thương gan ảnh hưởng đến cân bằng hormone, lưu thông máu và khả năng thải độc của cơ thể, theo Times of India (Ấn Độ).

Bàn tay có thể 'lên tiếng' trước khi gan gặp vấn đề nghiêm trọng Ảnh minh họa: AI

Ban đỏ lòng bàn tay

Dấu hiệu này biểu hiện qua các vùng ửng đỏ trong lòng bàn tay, nhất là khu vực dưới ngón cái và ngón út. Nguyên nhân thường do mức estrogen tăng cao, gây giãn mạch ở tay - một tình trạng phổ biến ở người bị rối loạn chức năng gan.

Dù đôi khi cũng gặp ở người khỏe mạnh, nhưng nếu xuất hiện tình trạng ban đỏ lòng bàn tay kéo dài, mọi người cần đi kiểm tra để loại trừ các bệnh lý gan, rối loạn nội tiết, bệnh tự miễn hoặc viêm khớp dạng thấp.

Co rút Dupuytren (cân gan tay)

Đây là hiện tượng mô dưới da lòng bàn tay dày và co rút, khiến ngón tay bị cong và khó duỗi thẳng. Bệnh thường tiến triển chậm, tạo thành các cục hoặc dải mô xơ, làm hạn chế các cử động của tay.

Tình trạng này thường gặp hơn ở người bị xơ gan mạn tính, đồng thời có thể liên quan đến yếu tố di truyền, nghiện rượu hoặc tiểu đường.

Móng Terry

Đặc trưng của móng Terry là móng tay có màu trắng nhạt, chỉ còn một dải hồng mỏng ở gốc móng. Đây là dấu hiệu có thể gặp ở người bị xơ gan, nhưng cũng xuất hiện ở bệnh nhân suy tim hoặc tiểu đường.

Nguyên nhân là do thay đổi lưu lượng máu và nồng độ protein dưới móng, phản ánh sự rối loạn chức năng gan và các bệnh lý hệ thống khác, đòi hỏi cần được thăm khám y khoa.

Biến dạng móng

Biến dạng móng là hiện tượng đầu ngón tay to, tròn hơn và móng bị cong xuống; thường gặp trong bệnh gan mạn, bệnh phổi hoặc tim bẩm sinh.

Nguyên nhân là do thiếu oxy mạn tính trong máu, làm thay đổi mô ở đầu ngón. Nếu hiện tượng này kéo dài, cần được thăm khám y tế sớm để xác định nguyên nhân nền, chẳng hạn như xơ gan hoặc bệnh phổi mạn tính.

Ngứa lòng bàn tay và gan bàn chân

Ngứa kéo dài ở lòng bàn tay hoặc bàn chân, dù không có phát ban, có thể là dấu hiệu của ứ mật - tình trạng tắc nghẽn hoặc giảm dòng chảy của mật trong gan.

Ngứa thường tăng về đêm, hoặc sau khi tắm nước nóng, do muối mật tích tụ dưới da gây kích ứng. Triệu chứng này thường gặp ở người bị xơ gan, nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, chất lượng sống, đồng thời cảnh báo gan đang bị suy giảm chức năng.