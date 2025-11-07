Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bác sĩ tiết lộ loại thức uống có thể làm giảm mỡ trong gan

Như Ý Đỗ
Như Ý Đỗ
07/11/2025 00:08 GMT+7

Uống từ 3 đến 4 cốc cà phê đen không đường mỗi ngày có thể làm giảm mỡ trong gan và bảo vệ cơ quan này khỏi tổn thương lâu dài, theo lời bác sĩ Shubham Vatsya (Ấn Độ).

Cà phê đen giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ chuyển hóa chất béo và giải độc cơ thể, đồng thời tăng cường sức khỏe tim mạch nhờ cải thiện lưu thông máu và giảm viêm, theo trang Times of India (Ấn Độ).

Cà phê đen giúp giảm tích tụ mỡ

Theo bác sĩ Vatsya, cà phê đen không chỉ đơn thuần là thức uống giúp tỉnh táo, mà còn thân thiện với gan, giúp giảm tích tụ mỡ trong gan.

Cà phê chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học như caffeine, acid chlorogenic (CGA), trigonelline, diterpene, melanoidin - tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ chuyển hóa và chức năng gan.

Bác sĩ tiết lộ loại thức uống có thể làm giảm mỡ trong gan - Ảnh 1.

Cà phê đen không chỉ đơn thuần là thức uống giúp tỉnh táo, mà còn thân thiện với gan

Ảnh: AI

Những hợp chất này có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và điều hòa mỡ, khiến cà phê trở thành thức uống có lợi cho sức khỏe gan.

Cà phê đen không có sữa và đường là loại thức uống tự nhiên duy nhất được chứng minh có thể giảm mỡ gan. 

Tình trạng tích tụ mỡ trong gan (hay còn gọi là bệnh gan nhiễm mỡ) đang trở thành vấn đề đáng lo ngại trên toàn thế giới. Nguyên nhân thường đến từ chế độ ăn kém lành mạnh, béo phì, đề kháng insulin hoặc uống nhiều rượu bia. Theo thời gian, tình trạng này có thể dẫn đến viêm gan, xơ hóa, tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH), thậm chí xơ gan.

Một nghiên cứu được công bố trên Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cho thấy việc uống cà phê thường xuyên có thể làm chậm hoặc đảo ngược quá trình này bằng cách tăng hoạt động của enzym gan và thúc đẩy chuyển hóa chất béo.

Tuy nhiên, bác sĩ Vatsya nhấn mạnh rằng lợi ích này chỉ áp dụng cho cà phê đen thuần túy. Khi thêm sữa, kem hoặc đường, hiệu quả sẽ bị phản tác dụng - vì những thành phần này tăng lượng calo và có thể gây kháng insulin, làm giảm lợi ích bảo vệ gan của cà phê.

Uống bao nhiêu cà phê đen giúp giảm mỡ trong gan?

Theo bác sĩ Vatsya, uống 3-4 cốc mỗi ngày có thể giúp giảm mỡ trong gan, thúc đẩy trao đổi chất và ngăn ngừa tích tụ mỡ mới. Cà phê hoạt động như một chất giải độc tự nhiên, giúp làm sạch cơ thể và nâng cao hiệu suất hoạt động của gan.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng khuyến cáo nên uống điều độ. Uống quá 3-4 cốc/ngày có thể gây bồn chồn, lo lắng hoặc khó tiêu do hàm lượng caffeine cao.

Những người có vấn đề về tim, dạ dày hoặc nhạy cảm với caffeine nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi thói quen uống cà phê.

Khám phá thêm chủ đề

Gan nhiễm mỡ cà phê đen viêm gan Caffeine Giải độc Chất béo
