Bí đao và khổ qua: Cặp đôi giúp giảm viêm và hạ men gan

Bí đao chứa hơn 90% là nước, cung cấp vitamin C và một số hợp chất có hoạt tính chống ô xy hóa như flavonoid và triterpenoid, đặc biệt tập trung nhiều ở vỏ và hạt. Các chất chiết xuất từ bí đao có tác dụng làm giảm căng thẳng ô xy hóa trong tế bào gan, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Bí đao và khổ qua đều là những loại thực vật có lợi cho gan

Ngoài ra, một số nghiên cứu tiền lâm sàng trên động vật cho thấy chất polysaccharide chiết xuất từ bí đao có tác dụng chống ô xy hóa và điều hòa chuyển hóa lipid, qua đó giúp giảm tích tụ mỡ trong gan và hỗ trợ bảo vệ tế bào gan.

Trong khi đó, khổ qua nổi tiếng với vị đắng đặc trưng và hàm lượng hoạt chất sinh học phong phú. Các hợp chất triterpenoid, flavonoid và momordicin trong khổ qua được chứng minh có khả năng ức chế sự sản sinh cytokine gây viêm. Đây là yếu tố chính liên quan đến viêm gan mạn tính. Nhờ đó, khổ qua giúp làm dịu phản ứng viêm và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do viêm kéo dài.

Hoạt chất polypeptide-P trong khổ qua có cấu trúc tương tự insulin. Chúng có tác dụng giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm sự tích tụ mỡ trong gan. Khi gan ít bị nhiễm mỡ hơn, men gan cũng được duy trì ở mức ổn định hơn, từ đó giảm nguy cơ tăng men gan do rối loạn chuyển hóa.

Kết hợp giữa bí đao và khổ qua có thể cộng hưởng lợi ích trong việc bảo vệ gan. Trong khi bí đao giúp thanh lọc, giải độc và hạ nhiệt, khổ qua lại giúp chống viêm và điều hòa chuyển hóa đường, chất béo.

Có nhiều cách để kết hợp bí đao với khổ qua, chẳng hạn nấu canh chung, xay sinh tố hoặc làm nước ép. Việc bổ sung hai loại thực vật này có thể giúp gan hoạt động ổn định, đặc biệt ở những người có chế độ ăn nhiều dầu mỡ hoặc thường xuyên uống rượu bia.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý rằng khổ qua có thể làm hạ đường huyết. Vì vậy, người mắc tiểu đường đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên, theo Healthline.