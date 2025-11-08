Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bí đao và khổ qua: Cặp đôi giúp giảm viêm và hạ men gan

Ngọc Quý
Ngọc Quý
08/11/2025 09:01 GMT+7

Bí đao và khổ qua trong y học cổ truyền được xem là 2 loại thực phẩm có tính mát gan, giúp thanh lọc và cải thiện chức năng gan. Nhiều bằng chứng khoa học cũng cho thấy lợi ích sinh học của 2 loại thực vật này.

Bí đao chứa hơn 90% là nước, cung cấp vitamin C và một số hợp chất có hoạt tính chống ô xy hóa như flavonoid và triterpenoid, đặc biệt tập trung nhiều ở vỏ và hạt. Các chất chiết xuất từ bí đao có tác dụng làm giảm căng thẳng ô xy hóa trong tế bào gan, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Bí đao và khổ qua: Cặp đôi giúp giảm viêm và hạ men gan- Ảnh 1.

Bí đao và khổ qua đều là những loại thực vật có lợi cho gan

ẢNH: AI

Ngoài ra, một số nghiên cứu tiền lâm sàng trên động vật cho thấy chất polysaccharide chiết xuất từ bí đao có tác dụng chống ô xy hóa và điều hòa chuyển hóa lipid, qua đó giúp giảm tích tụ mỡ trong gan và hỗ trợ bảo vệ tế bào gan.

Trong khi đó, khổ qua nổi tiếng với vị đắng đặc trưng và hàm lượng hoạt chất sinh học phong phú. Các hợp chất triterpenoid, flavonoid và momordicin trong khổ qua được chứng minh có khả năng ức chế sự sản sinh cytokine gây viêm. Đây là yếu tố chính liên quan đến viêm gan mạn tính. Nhờ đó, khổ qua giúp làm dịu phản ứng viêm và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do viêm kéo dài.

Liệu có thể giảm mỡ trong gan chỉ với nột loại thức uống?

Hoạt chất polypeptide-P trong khổ qua có cấu trúc tương tự insulin. Chúng có tác dụng giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm sự tích tụ mỡ trong gan. Khi gan ít bị nhiễm mỡ hơn, men gan cũng được duy trì ở mức ổn định hơn, từ đó giảm nguy cơ tăng men gan do rối loạn chuyển hóa.

Kết hợp giữa bí đao và khổ qua có thể cộng hưởng lợi ích trong việc bảo vệ gan. Trong khi bí đao giúp thanh lọc, giải độc và hạ nhiệt, khổ qua lại giúp chống viêm và điều hòa chuyển hóa đường, chất béo.

Có nhiều cách để kết hợp bí đao với khổ qua, chẳng hạn nấu canh chung, xay sinh tố hoặc làm nước ép. Việc bổ sung hai loại thực vật này có thể giúp gan hoạt động ổn định, đặc biệt ở những người có chế độ ăn nhiều dầu mỡ hoặc thường xuyên uống rượu bia.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý rằng khổ qua có thể làm hạ đường huyết. Vì vậy, người mắc tiểu đường đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên, theo Healthline.

Tin liên quan

Uống nước ép khổ qua hằng ngày có thật sự giúp hạ đường huyết?

Uống nước ép khổ qua hằng ngày có thật sự giúp hạ đường huyết?

Khổ qua chứa các hợp chất thực vật có tác dụng hạ đường huyết. Do đó, uống nước ép khổ qua được xem là biện pháp hỗ trợ kiểm soát đường huyết cho người tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2.

Khám phá thêm chủ đề

Bí đao khổ qua rối loạn chuyển hóa tăng men gan hạ men gan Flavonoid insulin viêm gan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận