Loại ớt này nhiều vitamin C hơn cả cam

Bà Archana Batra, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Ấn Độ, chia sẻ ớt chuông vàng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nhất trong các loại ớt chuông, thậm chí cao hơn cả cam.

Việc bổ sung ớt chuông vàng vào bữa ăn hằng ngày giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tim mạch, não bộ, duy trì làn da khỏe mạnh, kiểm soát cân nặng hiệu quả, theo trang sức khỏe HealthShots (Ấn Độ).

Việc bổ sung ớt chuông vàng vào bữa ăn hằng ngày giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tim mạch, não bộ, duy trì làn da khỏe mạnh Ảnh: AI

Nguồn cung cấp vitamin C dồi dào

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Alchemy cho thấy 100 gram ớt chuông vàng chứa trung bình 159,61 mg vitamin C, trong khi ớt xanh chỉ có 16,52 mg, ớt cam có 121,38 mg và ớt đỏ đạt 81,19 mg.

Hàm lượng này cho thấy ớt chuông vàng là một trong những nguồn vitamin C tự nhiên cao nhất trong các loại rau củ. Dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn và virus, đồng thời thúc đẩy sản sinh collagen giúp da, mạch máu và mô liên kết luôn khỏe mạnh.

Vitamin C còn hỗ trợ quá trình hấp thụ sắt từ thực phẩm, giúp ngăn ngừa thiếu máu và tăng cường năng lượng.

Việc bổ sung ớt chuông vàng thường xuyên giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn sau khi mệt mỏi hoặc ốm yếu.

Tốt cho tim, não và thị lực

Ớt chuông vàng không chỉ chứa vitamin C mà còn giàu vitamin B6, kali và folate.

Theo đó, vitamin B6 đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của não bộ, giúp cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung.

Kali và folate giúp điều hòa huyết áp, cải thiện chức năng mạch máu và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, ớt chuông vàng còn chứa vitamin A ở dạng beta-carotene, giúp bảo vệ mắt và duy trì thị lực tốt.

Sự kết hợp của các dưỡng chất này mang lại lợi ích toàn diện cho cơ thể, đặc biệt là với hệ tim mạch và thần kinh.

Việc bổ sung ớt chuông vàng trong chế độ ăn giúp duy trì hoạt động của tim ổn định, cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ các bệnh tim mạch lâu dài.

Giàu chất chống oxy hóa

Màu vàng tươi của ớt chuông thể hiện hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients, ớt chuông chứa nhiều flavonoid và hợp chất phenolic như quercetin, luteolin và capsaicinoid.

Những chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, nguyên nhân chính gây lão hóa và bệnh mạn tính.

Bổ sung ớt chuông vàng vào chế độ ăn hằng ngày giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa như tim mạch, tiểu đường, Alzheimer và một số loại ung thư.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Theo cơ sở dữ liệu Food Data Central, 100 gram ớt chuông vàng chỉ chứa khoảng 27 kcal. Loại rau này giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa.

Vị ngọt tự nhiên của ớt chuông vàng giúp món ăn thêm ngon miệng mà không cần thêm đường hay chất béo.

Do đó, việc bổ sung ớt chuông vàng vào bữa ăn không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất.