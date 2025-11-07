Uống nước atisô mỗi ngày tốt cho gan như thế nào?

Uống trà atisô mỗi ngày có thể giúp gan khỏe mạnh hơn nhờ những tác động sau:

Atisô thúc đẩy gan thải độc tự nhiên

Gan được ví như nhà máy hóa chất của cơ thể, có nhiệm vụ thải độc, tổng hợp protein và chuyển hóa chất béo. Trong quá trình này, gan sản sinh ra các enzym chuyển hóa để trung hòa các chất độc, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Hợp chất chính trong atisô là cynarin. Chất này được khoa học chứng minh có khả năng kích thích tiết mật, hỗ trợ gan đào thải các chất chuyển hóa qua đường tiêu hóa.

Nước atisô có tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan ẢNH: AI

Bảo vệ tế bào gan

Căng thẳng ô xy hóa là một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương tế bào gan, đặc biệt ở người bị gan nhiễm mỡ, viêm gan hoặc sử dụng thuốc dài ngày. Các polyphenol trong atisô, đặc biệt là luteolin và chlorogenic a xít, có khả năng trung hòa gốc tự do và ngăn chặn quá trình ô xy hóa các a xít béo không bão hòa trong màng tế bào. Đây là nguyên nhân khiến màng tế bào gan bị phá hủy.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san Frontiers in Pharmacology cho thấy chiết xuất lá atisô giúp giảm đáng kể các dấu hiệu tổn thương gan ở chuột bị gây độc gan bằng carbon tetrachloride, đồng thời tăng nồng độ chất chống ô xy hóa nội sinh quan trọng của gan. Nghiên cứu này cũng cho thấy hiệu quả bảo vệ của atisô tương đương với silymarin, hoạt chất chính trong cây kế sữa.

Hỗ trợ giảm mỡ gan

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của atisô là cải thiện chuyển hóa lipid, vốn là yếu tố then chốt trong phòng ngừa gan nhiễm mỡ không do rượu. Các chất chống ô xy hóa luteolin và cymaroside trong atisô giúp ức chế các enzyme tổng hợp cholesterol của cơ thể, nhờ đó giúp giảm cholesterol trong máu.

Tăng cường tái tạo tế bào gan

Tổn thương gan mạn tính thường dẫn đến xơ hóa gan, do các tế bào sao bị kích hoạt và tiết ra collagen quá mức. Một số bằng chứng khoa học cho thấy luteolin trong atisô có khả năng ức chế sự kích hoạt này, giúp giảm tích tụ mô xơ và thúc đẩy tái tạo tế bào gan.

Giảm viêm gan nhẹ

Viêm nhẹ ở gan là tình trạng phổ biến ở người ăn uống nhiều dầu mỡ hoặc lạm dụng rượu bia. atisô chứa nhiều inulin, một loại prebiotic tự nhiên giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột và giảm sản sinh endotoxin, những chất gây viêm lan truyền từ ruột đến gan.

Ngoài ra, atisô còn giúp kích thích tiết dịch vị, giảm đầy hơi và cải thiện tiêu hóa chất béo, nhờ đó gan không phải hoạt động quá mức sau bữa ăn nhiều dầu mỡ.

Dù có nhiều lợi ích, atisô cũng cần được sử dụng đúng liều lượng. Lượng chiết xuất hoặc trà atisô an toàn tương đương khoảng 1-2 ly mỗi ngày, tương ứng 2-4 gram lá khô pha nước nóng. Dùng quá nhiều atisô có thể gây đầy bụng hoặc hạ huyết áp nhẹ ở người nhạy cảm. Người có huyết áp thấp, tắc mật hoặc đang dùng thuốc lợi mật nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng atisô thường xuyên, theo Verywell Health.