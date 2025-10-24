Men gan cao, ăn rau gì giúp phục hồi nhanh?

Nhờ cơ chế sinh học giúp gan thải độc và phục hồi nhanh hơn, các loại rau dưới đây rất có lợi cho người có men gan cao.

Rau mùi tây

Rau mùi tây là loại rau gia vị nhưng lại có tác dụng mạnh trong việc bảo vệ gan. Chất chống ô xy hóa apigenin trong rau mùi tây giúp tăng hoạt động của enzyme catalase và glutathione peroxidase. Đây là 2 enzyme giúp loại bỏ hydrogen peroxide khỏi tế bào gan. Hydrogen peroxide (H₂O₂) là chất ô xy sẽ gây tổn thương tế bào gan nếu không được kiểm soát đúng mức, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Chất diệp lục chlorophyll trong rau mùi tây có thể trung hòa độc tố và giảm viêm gan ẢNH: AI

Ngoài ra, chất diệp lục chlorophyll trong rau mùi tây có thể trung hòa độc tố và giảm viêm gan. Nghiên cứu trên chuyên san BMC Complementary Medicine and Therapies cho thấy chiết xuất rau mùi tây giúp giảm 28% men gan ở những chuột có gan nhiễm độc do thuốc paracetamol, đồng thời thúc đẩy tái sinh mô gan. Để tận dụng lợi ích trên thì một trong những cách tốt nhất là uống nước ép rau mùi tây tươi.

Cải bẹ xanh

Cải bẹ xanh là loại rau giàu chất diệp lục chlorophyll và glucosinolate. Đây là hai hoạt chất có khả năng kích hoạt enzyme quan trọng giúp chuyển hóa và loại bỏ độc tố ra khỏi tế bào gan.

Ngoài ra, chế độ ăn giàu glucosinolate có thể làm tăng khoảng 25% hoạt động của các enzyme giải độc ở gan. Nhờ đó, gan được hỗ trợ tốt hơn trong việc tái tạo mô và phục hồi sau tổn thương.

Khi chế biến cải bẹ xanh, mọi người cần tránh chiên xào nhiều dầu mỡ vì sẽ làm tăng chất béo có hại, từ đó gây thêm áp lực cho gan. Thay vào đó, cải nên được luộc hoặc hấp nhẹ.

Rau diếp xoăn

Rau diếp xoăn chứa chất xơ hòa tan tự nhiên inulin giúp nuôi lợi khuẩn đường ruột, gián tiếp hỗ trợ gan thải độc thông qua hệ vi sinh vật đường ruột. Ngoài ra, loại rau này còn chứa một số chất chống ô xy hóa có đặc tính chống viêm và bảo vệ gan khác.

Nghiên cứu trên chuyên san Journal of Ethnopharmacology phát hiện sau 8 tuần sử dụng, chất chiết xuất từ rau diếp xoăn giúp giảm men gan tới 35% ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu.

Rau diếp xoăn có thể ăn sống như cải salad, luộc, xào nhẹ hay trộn với chanh. Một điều cũng cần lưu ý là khi đã ăn rau diếp xoăn thì không nên dùng kèm với rượu bia hay thực phẩm cay nóng vì có thể giảm tác dụng bảo vệ gan, theo Healthline.



Các loại rau, cải trên rất tốt cho gan, tuy nhiên, trước khi dùng thường xuyên nên tham khảo ý kiến của chuyên gia.