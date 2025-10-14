Chuyên gia: Chỉ 1 - 2 tép tỏi mỗi ngày làm điều bất ngờ cho tim, gan của bạn!

Các nghiên cứu gần đây đã tập trung vào tác dụng của tỏi với các vấn đề sức khỏe phổ biến, bao gồm cholesterol cao, huyết áp và đường huyết. Các chuyên gia tại trang tin sức khỏe Healthline khuyên nên ăn 1-2 tép tỏi mỗi ngày để mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Sau đây, tiến sĩ Sarah Pflugradt, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Mỹ ở Washington D.C, tiết lộ điều sẽ xảy ra cho tim, gan khi bạn ăn 1 - 2 tép tỏi mỗi ngày.

Tỏi giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách hạ cholesterol và huyết áp Ảnh: AI

Tác dụng bảo vệ tim mạch và giảm cholesterol

Tỏi giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách hạ cholesterol và huyết áp. Nó ngăn chặn sự hình thành mảng bám trong động mạch, đồng thời giảm viêm và tăng cường chức năng tim mạch tổng thể. Tiêu thụ tỏi thường xuyên, đặc biệt là tỏi sống hoặc nấu chín sơ, có thể thúc đẩy đáng kể sức khỏe tim mạch.

Đánh giá năm 2024 trên tạp chí y khoa Journal of Health, Population and Nutrition cho thấy tỏi cải thiện mức cholesterol, đặc biệt ở người trên 50 tuổi.

Đánh giá khác năm 2024 trên tạp chí khoa học Nutrients gợi ý rằng tỏi có thể cải thiện cả mức cholestero xấu và cholesterol tốt.

Giảm huyết áp cao

Đánh giá năm 2024 khác trên Nutrients cho thấy các chất chống oxy hóa phong phú trong tỏi có tác dụng chống tăng huyết áp thông qua nhiều con đường ở cấp độ tế bào. Đánh giá năm 2024 trên tạp chí y khoa Prostaglandins & Other Lipid Mediators cho thấy người bị huyết áp cao dùng chiết xuất tỏi hằng ngày đã giảm đáng kể huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.

Cải thiện mức đường huyết

Đánh giá trên tạp chí Nutrients cũng kết luận tỏi cải thiện không chỉ mức cholesterol mà còn cả đường huyết lúc đói và chỉ số đường huyết trung bình HbA1c. Một đánh giá năm 2023 trên tạp chí y khoa Chinese Medicine cũng chứng minh tỏi có thể hạ đường huyết lúc đói.

Nghiên cứu năm 2024 trên tạp chí về bệnh tiểu đường Diabetology & Metabolic Syndrome cho thấy chiết xuất tỏi giúp ổn định lượng đường trong máu bằng cách tác động trực tiếp đến các tế bào beta trong tuyến tụy.

Tỏi giúp tăng cường chức năng gan, chống gan nhiễm mỡ

Tỏi tăng cường chức năng gan và thúc đẩy quá trình chuyển hóa lipid bằng cách điều chỉnh mức cholesterol, đồng thời hỗ trợ giải độc gan một cách tự nhiên.

Phân tích tổng hợp đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ PubMed kết luận hợp chất kháng khuẩn có trong tỏi Allicin có khả năng cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ và các biến chứng.

Một nghiên cứu khác cho thấy có thể sử dụng tỏi để điều trị bệnh gan mạn tính. Các thành phần lưu huỳnh của tỏi (allicin, diallyl sulfide và S-allyl cysteine) tăng cường hoạt động của các enzyme chống oxy hóa, giúp loại bỏ stress oxy hóa và viêm gan, cũng như giúp giải độc gan.

Các lợi ích khác

Hỗ trợ hệ thống miễn dịch: Các nghiên cứu cho thấy tỏi giúp giảm viêm toàn thân và phục hồi lượng tế bào bạch cầu, chống virus, ngăn chặn virus xâm nhập và nhân lên trong tế bào.

Cải thiện sức khỏe đường ruột: Đánh giá và phân tích tổng hợp năm 2020 trên tạp chí Experimental and Therapeutic Medicine cho thấy bổ sung chiết xuất tỏi trong 3 tháng đã dẫn đến hệ vi sinh vật đường ruột đa dạng và khỏe mạnh hơn.