Ăn bơ thường xuyên: Điều gì xảy ra với lượng đường trong máu?

Ngoài ra, bơ còn là nguồn cung cấp dồi dào lutein, beta-carotene và axit béo omega-3.

Dưới đây là những điều xảy ra với cơ thể khi ăn bơ thường xuyên, theo trang Verywell Health (Mỹ).

Kiểm soát lượng đường trong máu

Bơ có hàm lượng đường rất thấp, giàu chất béo tốt và chất xơ, giúp duy trì mức đường huyết ổn định trong suốt cả ngày.

Một nghiên cứu cho thấy việc ăn bơ có liên quan đến mức đường huyết lúc đói và insulin thấp hơn, cũng như tỷ lệ mắc tiểu đường loại 2 thấp hơn. Một nghiên cứu khác cũng phát hiện mối liên hệ giữa việc tiêu thụ bơ và khả năng điều hòa đường huyết - insulin tốt hơn, đặc biệt ở những người mắc tiểu đường loại 2.

Bơ rất giàu magie và kali - 2 khoáng chất đóng vai trò thiết yếu trong việc quản lý và phòng ngừa bệnh tiểu đường Ảnh: AI

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Bệnh tim mạch là một trong những biến chứng phổ biến nhất của bệnh tiểu đường. Nếu bạn mắc tiểu đường loại 2, việc duy trì chế độ ăn vừa tốt cho tim vừa tốt cho đường huyết là điều vô cùng quan trọng.

Chế độ ăn giàu chất béo không bão hòa và chất xơ có liên quan đến việc giảm các yếu tố nguy cơ tim mạch như cholesterol cao.

Một nghiên cứu trên những người thừa cân hoặc béo phì và có tình trạng kháng insulin cho thấy thay thế tinh bột bằng bơ giúp cải thiện cả mức đường huyết và cholesterol.

Trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi ô nhiễm không khí

Nguồn dinh dưỡng quan trọng

Bơ rất giàu magie và kali - 2 khoáng chất đóng vai trò thiết yếu trong việc quản lý và phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Magie giúp điều hòa chuyển hóa glucose và insulin.

Người mắc tiểu đường thường có mức magie thấp, sự thiếu hụt này liên quan đến tình trạng kháng insulin - yếu tố chính dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2.

Ngoài ra, magie còn giúp duy trì nhịp tim và huyết áp ổn định, góp phần bảo vệ tim mạch. Kali hoạt động song song với magie, giúp cơ thể phản ứng và sử dụng insulin - glucose hiệu quả hơn.

Cách thêm bơ vào chế độ ăn hàng ngày

Nếu bạn muốn bổ sung bơ vào khẩu phần ăn, hãy thử những gợi ý đơn giản dưới đây:

Thêm bơ vào sinh tố để tăng hương vị và bổ sung chất béo lành mạnh. Ăn lát bơ như một món ăn nhẹ giàu năng lượng. Cho bơ vào trứng chiên hoặc trứng tráng để có bữa sáng vừa bổ dưỡng vừa no lâu. Thêm bơ cắt hạt lựu vào salad gà hoặc salad cá ngừ để tạo hương vị hiện đại, tươi ngon.

Chỉ cần vài lát bơ mỗi ngày cũng có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe tổng thể, đặc biệt với những người muốn duy trì đường huyết ổn định và trái tim khỏe mạnh.