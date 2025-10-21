Điều gì xảy ra nếu mức cholesterol cao?

Do đó, việc theo dõi và kiểm soát cholesterol là yếu tố then chốt giúp bảo vệ tim mạch, theo tờ Hindustan Times.

Theo Liên đoàn Tim mạch Thế giới, có đến 80% trường hợp tử vong sớm do bệnh tim mạch có thể phòng tránh được nếu người bệnh được phát hiện và can thiệp sớm. Trong đó, kiểm soát cholesterol là một trong những bước quan trọng.

Cholesterol cao gây tổn thương nghiêm trọng cho tim mạch

Ông Nagendra Boopathy S, giảng viên Bộ môn Tim mạch, Viện Giáo dục và nghiên cứu Sri Ramachandra (Ấn Độ), cho biết cholesterol cao là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hình thành và nứt mảng xơ vữa trong lòng mạch.

Cholesterol cao trong thời gian dài, cơ thể có thể đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe, trong đó có nhồi máu cơ tim và đột quỵ Ảnh: AI

Khi lượng LDL cholesterol (cholesterol xấu) tăng cao kéo dài, các mảng bám tích tụ trong thành động mạch, khiến lòng mạch bị hẹp dần, làm giảm lưu thông máu. Theo thời gian, các mảng bám này có thể vỡ ra, tạo cục máu đông gây tắc nghẽn, dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ thiếu máu hoặc bệnh động mạch ngoại biên.

Không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch, cholesterol cao còn tác động xấu đến nhiều cơ quan khác như não, thận và chi.

Với những người có bệnh lý nền như tiểu đường, tăng huyết áp hoặc béo phì, tình trạng cholesterol cao có thể khiến bệnh tiến triển nhanh hơn và khó kiểm soát hơn.

Lối sống lành mạnh giúp kiểm soát cholesterol

Bà Zakia Khan, bác sĩ chuyên khoa tim tại Bệnh viện Fortis (Ấn Độ), khẳng định rằng lối sống lành mạnh đóng vai trò then chốt trong việc giảm LDL cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Một chế độ ăn tốt cho tim cần ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt dinh dưỡng.

Việc giảm 5-10% cân nặng cơ thể có thể giúp hạ đáng kể mức LDL và cải thiện các chỉ số mỡ máu khác.

Tập thể dục đều đặn từ 30 đến 45 phút mỗi ngày, tương đương khoảng 150 phút mỗi tuần, được xem là liều thuốc tự nhiên giúp cải thiện tuần hoàn máu và tăng khả năng chuyển hóa mỡ.

Kiểm tra định kỳ để phòng ngừa biến chứng

Theo khuyến cáo của chuyên gia, người trưởng thành nên kiểm tra mỡ máu ít nhất mỗi năm một lần.

Với nhóm nguy cơ cao, việc xét nghiệm định kỳ 6 tháng một lần sẽ giúp phát hiện sớm và điều chỉnh kịp thời.