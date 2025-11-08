Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bệnh tiểu đường nên ăn ổi ruột hồng hay ruột trắng?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
08/11/2025 13:07 GMT+7

Ổi chứa nhiều chất xơ, vitamin C, chất chống oxy hóa và có chỉ số đường huyết thấp, giúp duy trì mức đường huyết ổn định.

Ăn cả quả ổi cùng vỏ sau khi rửa sạch kỹ giúp tăng lượng chất xơ, kéo dài cảm giác no và hạn chế thói quen ăn vặt không lành mạnh.

Cả ổi hồng và ổi trắng đều tốt cho sức khỏe, dù thành phần dinh dưỡng của 2 loại có đôi chút khác biệt, theo tờ The Indian Express (Ấn Độ).

Bệnh nhân tiểu đường nên ăn ổi ruột hồng hay ruột trắng? - Ảnh 1.

Cả ổi hồng và ổi trắng đều tốt cho sức khỏe, dù thành phần dinh dưỡng của 2 loại có đôi chút khác biệt

Ảnh: AI

Cả ổi ruột hồng và ruột trắng đều tốt cho sức khỏe

Bà Edwina Raj, Trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng và Ăn kiêng tại Bệnh viện Aster CMI ở Bengaluru (Ấn Độ), cho biết ổi ruột hồng và ổi ruột trắng đều giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Ổi ruột hồng có màu đặc trưng nhờ chứa lycopene, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ ung thư. Loại ổi này cũng giàu vitamin A, giúp tăng cường thị lực và duy trì làn da khỏe mạnh.

Trong khi đó, ổi ruột trắng lại nổi bật với hàm lượng vitamin C và chất xơ cao hơn, giúp cải thiện hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì đường ruột khỏe mạnh.

Bà Rashi Agrawal, bác sĩ nội tiết tại Bệnh viện Kokilaben Dhirubhai Ambani ở Navi Mumbai (Ấn Độ), cho rằng 2 loại ổi đều có giá trị dinh dưỡng và lợi ích chuyển hóa đặc biệt. Mặc dù khác nhau về thành phần, nhưng ổi ruột hồng và trắng đều phù hợp với người mắc tiểu đường nếu được sử dụng hợp lý.

Lợi ích của ổi ruột trắng

Phần thịt trắng của ổi, thường nằm gần vỏ và hạt, chứa nhiều chất xơ hơn. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose, kéo dài cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cholesterol xấu trong máu. Đây là yếu tố quan trọng với người mắc tiểu đường hoặc hội chứng chuyển hóa.

Khi ăn, nên dùng cả vỏ để tận dụng tối đa lượng chất xơ. Việc ăn ổi nguyên vỏ sau khi rửa sạch không chỉ giúp điều hòa đường huyết mà còn giúp hạn chế việc ăn các món ăn chứa nhiều tinh bột hoặc đường giữa các bữa chính.

Lợi ích của ổi ruột hồng

Ổi ruột hồng, ngược lại, có phần thịt mềm hơn và vị ngọt tự nhiên nhẹ do chứa lycopene. Chất này cùng với vitamin C có khả năng trung hòa các gốc tự do gây tổn thương tế bào tuyến tụy và thành mạch, từ đó giúp bảo vệ chức năng insulin và hệ tim mạch.

Bệnh nhân tiểu đường nên ăn ổi ruột hồng hay ruột trắng? - Ảnh 2.

Ổi ruột hồng tốt cho người bệnh tiểu đường

Ảnh: AI

Mặc dù có vị ngọt hơn, nhưng lượng đường trong ổi ruột hồng không ảnh hưởng đáng kể đến mức glucose trong máu nhờ hàm lượng chất xơ cao giúp cân bằng.

Theo bác sĩ Agrawal, từ góc độ nội tiết học, việc ăn 2 loại ổi mang lại sự cân bằng tốt nhất giữa chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất.

Sự kết hợp này hỗ trợ duy trì cân bằng chuyển hóa, giảm biến động đường huyết sau bữa ăn và tăng khả năng bảo vệ tế bào khỏi tác hại của stress oxy hóa.

Loại nào tốt hơn cho người tiểu đường?

Bà Edwina Raj cũng cho rằng ổi ruột hồng thường phù hợp hơn với người mắc tiểu đường vì chứa nhiều chất xơ hơn ổi ruột trắng.

Lượng chất xơ này giúp làm chậm tốc độ hấp thu đường vào máu, giúp giữ mức đường huyết ổn định trong thời gian dài.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong ổi hồng như lycopene còn giúp bảo vệ tim mạch, giảm viêm và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Đối với người tiểu đường, các chuyên gia khuyến nghị nên ăn từ 200 đến 300 gram ổi mỗi ngày, tương đương khoảng 1 đến 2 quả cỡ trung bình.

Nên ăn ổi tươi, không thêm muối hoặc đường để tránh làm tăng lượng natri hoặc glucose trong máu.

Việc ăn ổi vào bữa phụ, đặc biệt là giữa buổi sáng hoặc chiều, giúp cung cấp năng lượng tự nhiên và hạn chế cảm giác đói.

