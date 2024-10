Màu sắc nước tiểu tiết lộ gì về sức khỏe thận?

Thận có chức năng lọc chất thải và chất lỏng dư thừa từ máu rồi đào thải ra ngoài qua nước tiểu. Do đó, những thay đổi về màu sắc nước tiểu sẽ giúp biết được cơ thể có đang mất nước hay không. Thậm chí, đó đôi khi là dấu hiệu cảnh báo bất ổn trong chức năng thận, bệnh gan hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Bệnh thận có thể khiến nước tiểu có màu hồng hoặc nâu ẢNH: PEXELS

Những màu sắc nước tiểu có thể là dấu hiệu cảnh báo bất ổn ở thận gồm:

Màu cam

Nước tiểu màu cam thường là do tình trạng mất nước nghiêm trọng hoặc vấn đề về gan. Các chuyên gia cho biết tăng nồng độ bilirubin, một sắc tố do gan tiết ra, có thể khiến nước tiểu chuyển sang màu cam. Đây có thể là dấu hiệu sớm của các tình trạng về gan như viêm gan, xơ gan. Mức bilirubin trong máu tăng là do khả năng xử lý bilirubin của gan đã bị suy yếu.

Nước tiểu màu cam do mất nước thì có thể xử lý nhanh bằng cách uống nước. Tuy nhiên, nếu nước tiểu màu cam kèm theo các triệu chứng như vàng da, đau bụng thì cần phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Nước tiểu hồng, đỏ

Đây là dấu hiệu cho thấy có máu trong nước tiểu. Tình trạng này là triệu chứng của nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, từ sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu đến bệnh thận hoặc ung thư bàng quang.

Một số loại thực phẩm sau khi ăn, chẳng hạn củ dền hay mâm xôi, có thể tạm thời làm nước tiểu chuyển sang màu hồng hoặc đỏ. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ hết sau 24 giờ.

Màu nâu

Nước tiểu màu nâu thường là do mất nước nghiêm trọng. Thế nhưng, bệnh về gan và thận cũng khiến nước tiểu có màu nâu. Đặc biệt, nước tiểu màu nâu có thể là dấu hiệu của tiêu cơ vân. Đây là tình trạng mà các mô cơ bị phân hủy và phóng thích vào máu, gây độc cho thận và dẫn đến suy thận cấp.

Nước tiểu có bọt

Nước tiểu có bọt là dấu hiệu của protein niệu, xảy ra khi nồng độ protein trong nước tiểu tăng lên quá mức. Nguyên nhân thường là do cầu thận, bộ phận có chức năng lọc máu của thận, bị tổn thương. Protein niệu kéo dài thường là dấu hiệu cảnh báo của bệnh thận mãn tính, theo Healthline.