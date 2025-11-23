Dấu hiệu thận gặp vấn đề được ‘bật mí’ qua màu nước tiểu

Màu nước tiểu có thể hé lộ những điều sau về sức khỏe thận:

Nước tiểu vàng hay nâu đậm

Nước tiểu vàng đậm thường là dấu hiệu phổ biến nhất của mất nước. Khi cơ thể thiếu nước, thận cô đặc nước tiểu để giữ nước, làm tăng sắc tố urochrome, sắc tố tự nhiên tạo nên màu vàng đặc trưng của nước tiểu. Hệ quả là khiến nước tiểu sẫm màu, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Màu nước tiểu đôi khi có thể tiết lộ nhiều thông tin về sức khỏe ẢNH: AI

Tuy nhiên, nếu nước tiểu có màu nâu sẫm hoặc màu như trà thì nguyên nhân không chỉ do mất nước. Màu như trà có thể xuất hiện khi gan thải bilirubin vào nước tiểu. Bilirubin là sắc tố màu vàng cam được tạo ra khi cơ thể phá hủy các hồng cầu già. Đây là dấu hiệu bệnh gan.

Một nguyên nhân khác khiến nước tiểu sẫm màu là khi cơ thể giải phóng myoglobin, loại protein trong tế bào cơ khi cơ bị tổn thương. Một số bệnh thận cấp, đặc biệt là viêm cầu thận sau nhiễm khuẩn, cũng có thể làm nước tiểu sẫm màu hơn.

Vì vậy, nếu uống nước sau vài giờ mà màu vẫn rất sẫm hoặc kèm triệu chứng mệt, vàng da, đau lưng, thì cần đi khám để loại trừ nguyên nhân nghiêm trọng.

Nước tiểu hồng hay đỏ

Nước tiểu màu hồng, đỏ hoặc màu giống nước pha máu có thể là do có máu trong nước tiểu. Nguyên nhân rất đa dạng, có thể do sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu, chấn thương, phình mạch, u bướu ở thận hoặc vấn đề bàng quang, bệnh cầu thận.

Tiểu ra máu có thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc cần đến xét nghiệm. Mọi người không được chủ quan khi phát hiện mình tiểu ra máu, đặc biệt nếu tình trạng này kéo dài hay xuất hiện ở người lớn tuổi. Trong trường hợp xấu, đây có thể là triệu chứng của ung thư đường tiết niệu.

Màu lạ khác

Nước tiểu có thể xuất hiện các màu khác lạ như xanh lục, xanh lá cây hoặc xanh dương. Nguyên nhân đôi khi do ảnh hưởng của thuốc, phẩm màu thực phẩm hoặc một số vi khuẩn có khả năng tạo sắc tố. Nước tiểu màu cam có thể do ảnh hưởng của thuốc.

Một ví dụ thú vị là ăn củ dền cũng có khả năng khiến nước tiểu có màu hơi đỏ. Dù trông đáng sợ như biểu hiện này là vô hại chứ không phải do tiểu ra máu.

Nước tiểu nhiều bọt, đặc

Nước tiểu tạo bọt nhiều có thể là dấu hiệu protein niệu, tức protein rò rỉ vào nước tiểu khi hàng rào lọc cầu thận bị tổn thương. Protein niệu kéo dài là chỉ dấu sớm của bệnh thận mạn. Đây là yếu tố tiên lượng xấu nếu không xử lý, làm gia tăng nguy cơ suy thận, theo Verywell Health.