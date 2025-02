3 triệu chứng kéo dài cảnh báo bệnh gan

Có nhiều loại bệnh gan khác nhau. Một số có thể điều trị bằng cách thay đổi chế độ ăn uống và lối sống, trong khi số khác cần phải dùng thuốc trong thời gian dài, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Bệnh gan có thể gây đau bụng ở vị trí phía trên, bên phải của bụng ẢNH: AI

Gan là một trong những cơ quan thực hiện nhiều chức năng nhất trên cơ thể, từ giải độc, chuyển hóa dinh dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa và tổng hợp một số protein quan trọng. Các bệnh về gan sẽ khiến chức năng gan bị suy yếu, thậm chí đe dọa tính mạng. Những bệnh gan phổ biến là viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, suy gan hay ung thư gan.

Khi gan có vấn đề, cơ thể sẽ xuất hiện những dấu hiệu sau:

Mệt mỏi, suy nhược kéo dài

Gan có vấn đề sẽ khiến chất độc có hại tích tụ trong cơ thể gây viêm nhiễm, khó ngủ. Hệ quả là khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi, suy nhược kéo dài. Tình trạng này vẫn xảy ra dù đã dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và không vận động gì nhiều.

Các nguyên nhân thường gặp gây viêm gan là nhiễm virus, ký sinh trùng, ăn thực phẩm hay uống nước bẩn. Nếu không can thiệp, gan có thể bị tổn thương vĩnh viễn. Mệt mỏi do viêm gan thường kèm theo các triệu chứng như ngứa da, vàng da, vàng mắt, đau hoặc tức vùng hạ sườn phải.

Quá trình trao đổi chất chậm lại

Gan bị tổn thương có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể. Trên thực tế, gan đóng vai trò rất quan trọng trong việc chuyển hóa chất béo, protein và carbohydrate. Khi gan bị bệnh, chẳng hạn như viêm gan hoặc xơ gan, thì khả năng xử lý và phân phối các chất dinh dưỡng bị suy giảm.

Hệ quả của tình trạng này có thể gây rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, gan có vai trò quan trọng trong việc điều hòa mỡ và đường trong cơ thể. Nếu gan bị tổn thương, cơ thể sẽ tích trữ nhiều mỡ hơn hoặc giảm cân đột ngột do rối loạn chuyển hóa.

Sưng bụng

Sưng bụng kéo dài có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, nếu sưng bụng đi kèm với các triệu chứng như vàng da, mệt mỏi, buồn nôn thì rất có thể do bệnh gan. Nguyên nhân thường là gan phình to hay tích tụ dịch trong bụng.

Khi thấy các dấu hiệu trên và nghi ngờ bệnh gan, người mắc cần phải đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt, theo Healthline.